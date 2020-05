Hospitales regionales cuelgan el trapo rojo y piden soluciones

Dada la coyuntura adicional, en un sistema que arrastraba deudas históricas y una cartera difícil de recuperar (solo para estas 13 instituciones asciende a $1,4 billones), los voceros de las entidades médicas lanzaron la propuesta de que se implemente una remuneración por disponibilidad, mientras pasa la pandemia. Es decir, que las EPS paguen por los servicios que sus afiliados reciben y el Gobierno le dé un valor a cada hospital por cada cama disponible.

“Ampliamos los servicios en UCI y activamos los protocolos y tener esas camas habilitadas cuesta. Si nadie paga por la cama, el día que uno se enferme no va a estar la cama disponible. La caja de los hospitales no va a resistir y no se trata de confrontar a nadie ni generar pánico, pero sí llamar la atención de manera oportuna, porque necesitamos medidas eficaces para que esta situación no vaya a repercutir en el cierre de servicios para la comunidad”, indicó Andrés Aguirre, director general del Hospital Pablo Tobón Uribe.

Esta medida se ha implementado en otros países como Alemania, donde se requirió aumentar de manera considerable la capacidad instalada mientras llegaba el pico de contagios por la pandemia.

Aguirre explicó que, aunque es evidente que el Gobierno tiene muchas necesidades, se pueden usar recursos de una bolsa donde aporten las ARL, los recursos del Fome (Fondo para la Mitigación de la Emergencia) y de las aseguradoras de tránsito, porque hay menor siniestralidad.

“Esto es un problema de política pública, el Gobierno debe entender que la comunidad es la que está en riesgo y si no toma el comando, los hospitales no van a estar para cuando se nos requiera. El Gobierno Nacional tiene la llave en la mano para tomar una decisión rápida y que los recursos fluyan”, concluyó.