Con un mensaje y señales de violencia, así fueron encontrados los cuerpos de B-King y Regio Clown en México

Los cuerpos de los artistas colombianos B-King y Regio Clown tenían señales de violencia extrema, además de unas acusaciones por parte de una de las organizaciones criminales más peligrosas en la zona. Aquí detalles.

  • Los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown fueron vistos por última vez el 16 de septiembre, luego de una presentación en Ciudad de México. Fotos: redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
bookmark

Los cuerpos de los artistas colombianos Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, DJ reconocido como Regio Clown, fueron encontrados luego de que fueran reportados como desaparecidos hace una semana.

Los músicos, de los cuales se tuvo información por última vez el pasado martes 16 de septiembre, fueron hallados muertos por autoridades mexicanas en un paraje cercano a la carretera Ciudad de México–Cuautla, en jurisdicción del municipio de Cocotitlán.

Lea también: Atención: Hallan sin vida en México a los músicos colombianos B-King y Regio Clown

Los cuerpos de los artistas, según han revelado medios mexicanos, fueron hallados con signos de extrema violencia, además de que tenían bolsas negras en sus cabezas.

Otra de las señales encontradas en los cuerpos fue un cartel o lo que se conoce como un narcomensaje en donde lanzaban acusaciones en contra de Sánchez y Herrera Lemos. A los dos artistas se le había referenciado como “chapulines”, un término que es usado en México para hacer alusión a personas que cambian de lealtad entre grupos criminales.

El mensaje fue firmado por La Familia Michoacana, una de las bandas más violentas y con más presencia en el centro del país norteamericano, incluyendo el estado de México. Los artistas también eran acusados por estos criminales de ser presuntos vendedores de drogas que estaban operando sin el permiso de quienes dominaban en la zona.

Por el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) es la que está llevando a cabo las investigaciones que, por orden presidencial, se está manejando con prioridad junto a fiscales federales y otras instituciones mexicanas.

La desaparición de Sánchez y Herrera había sido denunciada en primera instancia por la influencer Marcela Reyes, expareja del cantante, y posteriormente por Stefanía Agudelo, hermana de Sánchez, quien precisó que el último contacto con él ocurrió cuando se dirigía al gimnasio en la colonia Polanco.

Los cuerpos de los artistas fueron reconocidos el día de ayer, lunes, 22 de septiembre, a través de una diligencia en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla, en San Pedro Barrientos.

En el caso también han intervenido los presidentes tanto de Colombia como de México, pues mientras Gustavo Petro había señalado que la desaparición de los artistas había sido en Sonora, algo que fue desmentido por las autoridades, Claudia Sheinbaum dijo que las pesquisas están a cargo de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía capitalina.

Siga leyendo: La “Familia Michoacana”, el grupo criminal que estaría detrás de la muerte de los colombianos B King y Regio Clown en México

¿Quiénes eran B-King y Regio Clown?
Eran músicos colombianos, reconocidos en la escena urbana y electrónica, que viajaron a México para presentaciones artísticas.
¿Qué significa el término “chapulines” en México?
En el contexto criminal, se usa para señalar a quienes cambian de grupo delictivo o actúan sin autorización de un cartel dominante.
¿Quién investiga el asesinato de los artistas en México?
La Fiscalía del Estado de México junto a fiscales federales, por orden presidencial, adelantan la investigación prioritaria.
