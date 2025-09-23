La “Familia Michoacana”, el grupo criminal que estaría detrás de la muerte de los colombianos B King y Regio Clown en México

Tras la muerte de los colombianos Bayron Sánchez y Jorge Herrera, más conocidos como B King y Regio Clown, que habían desaparecido hace seis días en México, se plantean varias hipótesis sobre lo ocurrido con los músicos. Medios locales han señalado que los artistas habrían sido víctimas de un crimen cometido por integrantes de La Familia Michoacana, organización criminal que opera en el centro del país. Según el periodista mexicano Antonio Nieto, los DJs colombianos fueron hallados “con un narcomensaje firmado por la Familia Michoacana”.

Ambos fueron localizados sin vida en el municipio de Cocotitlán, en el estado de México. Por estos hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que conduce una investigación por homicidio. Actualmente, este grupo criminal es liderado por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, conocidos como “El Pez” y “La Fresa”. Bajo su mando, la organización ha expandido su influencia más allá de Michoacán, extendiéndose hacia Guerrero, el Estado de México y zonas estratégicas del centro de México. A esta organización se le atribuyen enfrentamientos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ataques a comunidades rurales y extorsiones sistemáticas a comerciantes y transportistas. Contexto: Denuncian la desaparición en México del cantante nortesantandereano B-King y el DJ caleño Regio Clown El pasado mes de abril, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a los Hurtado Olascoaga por sus vínculos con dicho cártel mexicano designado como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global que “ha envenenado a estadounidenses mediante el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas”. De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU., este grupo “ha cometido actos de terrorismo y violencia en México (...) ha utilizado drones para lanzar bombas contra sus rivales, con total desprecio por la población civil mexicana. También aterrorizan a las comunidades locales mediante secuestros, asesinatos y extorsión”. Las desapariciones y secuestros, así como las extorsiones y el tráfico de personas, son prácticas habituales de los grupos criminales que operan en distintas zonas de México.

En la última década, al menos tres productores que buscaban localizaciones para series de Netflix han sido asesinados en el país. Entre las víctimas del mundo artístico también se cuentan varios cantantes y hasta bandas completas que interpretaban los llamados “narcocorridos” que hacen referencia a la vida de capos del narcotráfico. El pasado agosto, Ernesto Barajas, perteneciente al grupo Enigma Norteño, fue asesinado dentro de un estacionamiento en la localidad de Zapopan, en el oeste de México. Varios intérpretes de música regional mexicana, conocidos en México como narcocorridos, han sido blanco de la violencia del crimen organizado. A finales de mayo, cinco integrantes del grupo Fugitivo fueron hallados asesinados. Según versiones de la prensa mexicana, Barajas recibió amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en julio de 2023 a través de un letrero, cuando se iba a presentar en la Feria de Baja California. Relacionado: Con un mensaje y señales de violencia, así fueron encontrados los cuerpos de B-King y Regio Clown en México