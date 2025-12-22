“Devuelvan lo que se llevaron”: campaña para que entreguen objetos hurtados de víctimas de accidente de bus en Remedios, Antioquia

La solidaridad quiere estar por encima de los que se aprovecharon de la tragedia. Por esta razón, líderes comunitarios y las autoridades de Remedios y Segovia iniciaron la campaña “Devuelvan lo que se llevaron”, para pedirle a las personas que regresen equipajes, computadores, celulares y otros elementos de valor de los estudiantes accidentados que fueron hurtados tanto el día del accidente como en los posteriores. Luego de varios días de indagación, se conoció que entre los objetos de valor se llevaron de la zona cuatro computadores, teléfonos celulares de alta gama –algunos con muy pocos días de haber sido adquiridos–, parlantes, dinero, documentos, tarjetas débito y crédito y hasta ropa que tenían los estudiantes en sus bolsos.

Esto ocurrio, casi, desde el primer momento que el bus se accidentó en la madrugada de 14 de diciembre en el punto de referencia (PR) 12 de la vía Remedios-Zaragoza de las nuevas autopistas del río Magdalena, hecho que dejó a 17 personas muertas, 16 estudiantes del Liceo Antioqueño, de Bello, y el conductor del automotor. Además, otras 20 personas resultaron lesionadas. Jhanuarya Gómez Gil, líder social de estos municipios del Nordeste antioqueño, aseguró que han sostenido contacto con los padres de familia para que este martes se haga una entrega simbólica de los objetos que han encontrado en el sitio de la tragedia, así como algunas pertenencias que han logrado recuperar de las manos de los inescrupulosos que las tomaron, en algunos casos, mientras estos estudiantes agonizaban. Entérese: Cuerpos de los 17 fallecidos en accidente de tránsito en Antioquia no podrán ser cremados hasta que la investigación avance “Quedaron algunos videos en los que se vio como las personas estaban revisando bolsos y llevándose cosas del sitio del accidente. También ocurrió que otras fueron a la zona, aún en cadena de custodia y dañaron candados de las maletas para extraerles lo que encontraran”, aseguró la líder social y quien ha estado de primera mano con los familiares de las víctimas.

@jhanuaryaggg #accidentebus #bello #tragediabello ♬ sonido original - Jhanuarya #lalaborcontinua El día de hoy volvimos al lugar de los hechos, en compañía del alcalde del municipio de Remedios, Albeiro Arenas Molina, bomberos, Defensa Civil y voluntarios. Entre ellos, dos jóvenes recién graduadas, en representación de todos los estudiantes del municipio de Remedios. Estuvimos en territorio haciendo un barrido completo del lugar, recorriendo el sitio paso a paso, con respeto, responsabilidad y sentido humano. Muchos pensaran por que no antes, ese momento Primava la vida de lo chicos, lastimosamente la entidad encargada de la debida custodia nunca llego, pero con autorización de los padres lo hicimos con mucho amor y por solicitud de la familias. #liceoantioqueño

Esta versión coincide con la entregada el día del accidente por una de las personas que ayudó en el rescate. Esta persona le aseguró EL COLOMBIANO que mientras algunos ayudaban a sacar a los lesionados y recuperar los despojos mortales de los fallecidos de este abismo, otros buscaban obtener el mayor botín posible. Leer también: Familiar del exfutbolista Néider Morantes falleció en accidente de bachilleres en Remedios La situación de los saqueos a las víctimas de la tragedia generó tal indignación que algunos particulares, incluso, han ofrecido recompensas para quienes devuelvan estos objetos de valor o entreguen información sobre quiénes los tienen, en una acción que no cuenta con el aval de ninguna autoridad oficial. La idea de recuperar estas pertenencias tiene como única finalidad, más allá de su estado, que los familiares de los fallecidos las puedan tener como un objeto simbólico o para que los sobrevivientes las puedan recuperar y darles un nuevo uso.