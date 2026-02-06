¿Petro y Cepeda se quejan porque no podrán tener reposición de votos?

El panorama al fin se decantó. El próximo 8 de marzo, a la par con las elecciones al Congreso, los colombianos podrán reclamar un tarjetón adicional para participar en las consultas presidenciales. Luego de ires y venires, tensiones internas, inhabilidades y sorpresivos resurgimientos, finalmente fueron inscritos tres mecanismos de esta naturaleza ante la Registraduría.
Consciente de lo que está en juego –pero sin menospreciar los réditos que deja la plata de la reposición de votos–, ayer el presidente Gustavo Petro terminó dando el visto bueno para materializar la controvertida consulta del progresismo, que tendrá como gran ausente al senador Iván Cepeda, nada menos que el puntero en las encuestas.
Ante la inhabilidad para que el senador del Pacto Histórico se midiera en la consulta –por decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que concluyó que había participado en un proceso igual y repetir iría contra la ley–, Petro prendió las alarmas. ¿La razón? Los 2,5 millones que consiguió Cepeda el 26 de octubre y el desafío mayúsculo para que ahora logren ese número sus ungidos.