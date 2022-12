9:57 a.m.

“Tenemos 14 vías cerradas, en este momento no hay tránsito vehicular. Hay acompañamiento del Ejército y de cuatro organismos de socorro en puntos estratégicas, de tres ambulancias de la secretaria de salud y nos acompaña el Área Metropolitana para atender cualquier tipo de lesión en animales que se encuentren dentro del perímetro del lugar. Ahora se encuentran haciendo verificación eléctrica de los detonadores para proceder con las alarmas”, señaló Laura Duarte, directora del Dagrd.

10:07 a.m.

El alcalde Daniel Quintero explicó que la implosión no ocurrió a las 10:00 a.m. como estaba previsto porque “encontramos que algunas personas no habían abandonado los edificios”. El protocolo indica que en estos casos primero se debe hacer una nueva verificación y proceder a la evacuación completa para no poner en riesgo la vida de ninguna persona.