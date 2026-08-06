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En video | Incendiaron grúa en la vía Medellín-Costa Atlántica y a sus ocupantes los bajaron para golpearlos

Los hechos ocurrieron en el sector Alto de Ventanas, en jurisdicción de Valdivia. Se atribuye este ataque a integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc.

  • Una grúa fue incendiada luego de que a su conductor y su ayudante los llamaron para atender un servicio de un vehículo varado. A las dos personas las golpearon. FOTO: CORTESÍA TOMADA DE VIDEO
    Una grúa fue incendiada luego de que a su conductor y su ayudante los llamaron para atender un servicio de un vehículo varado. A las dos personas las golpearon. FOTO: CORTESÍA TOMADA DE VIDEO
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

06 de agosto de 2026
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Golpeados y con el vehículo quemado quedaron dos hombres que se movilizaban en una grúa por la vía Medellín-Costa Atlántica, a la altura del municipio de Valdivia, Norte antioqueño. Al parecer, los hicieron ir hasta la zona para agredirlos e incinerar el automotor.

Los hechos ocurrieron a las 2:20 de la mañana de este jueves en el sector Alto de Ventanas, en jurisdicción de este municipio, luego de que a quienes manejaban esta grúa los contactaron para atender una situación con un presunto vehículo con fallas mecánicas.

Al llegar a este sector, cuatro hombres en dos motocicletas interceptan el automotor y con armas de fuego de corto y largo alcance los hicieron bajar del mismo y procedieron a incendiarlo, mientras sus ocupantes observaban todo.

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Acto seguido, los criminales comenzaron a agredir física y verbalmente a estas personas hasta dejarlas con múltiples contusiones y hasta quemaduras leves, debido a que la golpiza ocurrió al lado del automotor.

Luego de este ataque, los delincuentes escaparon en la motocicleta con rumbo desconocido y personal del Cuerpo de Bomberos de Valdivia atendieron a estas personas, llevándolas al Hospital San Juan de Dios, de este municipio, donde se les realizaron las curaciones respectivas.

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Personal de la Cuarta Brigada del Ejército que se encuentra en este municipio llegó a la zona a hacer presencia y a asegurar el área donde se presentó este ataque para proteger a los demás conductores que pasan por este sector.

Según las informaciones, la grúa pertenece a la empresa RP Rodar Premium S.A.S., una entidad que tiene sede en el centro de Medellín y que presta servicio con sus vehículos en distintos corredores y municipios de Antioquia.

Las autoridades informaron que ni las personas que viajaban en esta grúa ni el personal de la empresa habían recibido amenazas ni intimidaciones por parte de los grupos armados del sector para el pago de extorsiones.

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Preguntas frecuentes

1. ¿Qué ocurrió con la grúa atacada en la vía Medellín–Costa Atlántica, en Valdivia?
Según la información conocida, dos trabajadores de una grúa fueron engañados con un supuesto servicio para atender un vehículo averiado. Al llegar al sector Alto de Ventanas, fueron interceptados por cuatro hombres armados que los obligaron a bajar del automotor, los agredieron físicamente y posteriormente incendiaron la grúa.
2. ¿Cómo fue la emboscada contra los ocupantes de la grúa en Valdivia?
Las primeras versiones indican que los trabajadores recibieron un llamado para atender una presunta emergencia mecánica. Cuando llegaron al punto acordado, cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas los interceptaron con armas de fuego, los hicieron descender del vehículo y luego le prendieron fuego mientras los golpeaban.
3. ¿Quiénes fueron las víctimas del ataque y cuál es su estado de salud?
Las víctimas fueron los dos ocupantes de una grúa de la empresa RP Rodar Premium S.A.S. Ambos sufrieron múltiples contusiones y quemaduras leves durante la agresión y fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, de Valdivia, donde recibieron atención médica.
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