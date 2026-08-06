En video | Incendiaron grúa en la vía Medellín-Costa Atlántica y a sus ocupantes los bajaron para golpearlos

Golpeados y con el vehículo quemado quedaron dos hombres que se movilizaban en una grúa por la vía Medellín-Costa Atlántica, a la altura del municipio de Valdivia, Norte antioqueño. Al parecer, los hicieron ir hasta la zona para agredirlos e incinerar el automotor.
Los hechos ocurrieron a las 2:20 de la mañana de este jueves en el sector Alto de Ventanas, en jurisdicción de este municipio, luego de que a quienes manejaban esta grúa los contactaron para atender una situación con un presunto vehículo con fallas mecánicas.