En video | Incendiaron grúa en la vía Medellín-Costa Atlántica y a sus ocupantes los bajaron para golpearlos

Golpeados y con el vehículo quemado quedaron dos hombres que se movilizaban en una grúa por la vía Medellín-Costa Atlántica, a la altura del municipio de Valdivia, Norte antioqueño. Al parecer, los hicieron ir hasta la zona para agredirlos e incinerar el automotor. Los hechos ocurrieron a las 2:20 de la mañana de este jueves en el sector Alto de Ventanas, en jurisdicción de este municipio, luego de que a quienes manejaban esta grúa los contactaron para atender una situación con un presunto vehículo con fallas mecánicas.

Al llegar a este sector, cuatro hombres en dos motocicletas interceptan el automotor y con armas de fuego de corto y largo alcance los hicieron bajar del mismo y procedieron a incendiarlo, mientras sus ocupantes observaban todo. Entérese: ¡Ojo! Incendio de vehículo causó susto en Autopista Sur en Medellín Acto seguido, los criminales comenzaron a agredir física y verbalmente a estas personas hasta dejarlas con múltiples contusiones y hasta quemaduras leves, debido a que la golpiza ocurrió al lado del automotor.

Luego de este ataque, los delincuentes escaparon en la motocicleta con rumbo desconocido y personal del Cuerpo de Bomberos de Valdivia atendieron a estas personas, llevándolas al Hospital San Juan de Dios, de este municipio, donde se les realizaron las curaciones respectivas. Le puede interesar: Mujer murió tras extraño incendio de un colchón en el barrio Popular, de Medellín Personal de la Cuarta Brigada del Ejército que se encuentra en este municipio llegó a la zona a hacer presencia y a asegurar el área donde se presentó este ataque para proteger a los demás conductores que pasan por este sector.

Según las informaciones, la grúa pertenece a la empresa RP Rodar Premium S.A.S., una entidad que tiene sede en el centro de Medellín y que presta servicio con sus vehículos en distintos corredores y municipios de Antioquia. Las autoridades informaron que ni las personas que viajaban en esta grúa ni el personal de la empresa habían recibido amenazas ni intimidaciones por parte de los grupos armados del sector para el pago de extorsiones. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas frecuentes