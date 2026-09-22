Luis Felipe Henao denuncia por injuria y calumnia a exjefe de Cumplimiento de Ecopetrol

El miembro independiente de la junta directiva de Ecopetrol, Luis Felipe Henao, presentó una denuncia por injuria y calumnia agravada contra Alberto Vergara Monterrosa, exjefe de Cumplimiento de la petrolera, por afirmaciones realizadas durante una entrevista en el programa El Reporte Coronell, de Caracol Radio, el pasado 21 de septiembre. La información sobre la denuncia fue revelada por El Tiempo, que conoció el documento presentado por Henao y los argumentos con los que controvierte las declaraciones de Vergara. El origen de la disputa está en los señalamientos del exjefe de Cumplimiento sobre supuestas irregularidades dentro de Ecopetrol y, particularmente, sobre el contrato firmado con la firma estadounidense Covington & Burling para investigar, entre otros asuntos, conductas relacionadas con Ricardo Roa. Le puede interesar: ¿Quién es Luis Felipe Henao, el nuevo presidente de la junta de Ecopetrol?

La fecha que enfrenta a Henao y Vergara

Uno de los puntos centrales de la denuncia está en una afirmación hecha por Vergara sobre una decisión de la junta directiva relacionada con el contrato de Covington. Durante la entrevista, el exfuncionario aseguró que la junta de Ecopetrol había avalado el 20 de marzo de 2025 la suspensión del contrato, decisión que calificó como “un acto ilegal”. También mencionó directamente a Henao y al director Ricardo Rodríguez. La respuesta de Henao parte de un elemento cronológico: para esa fecha todavía no era integrante de la junta directiva. “La imputación es cronológicamente imposible respecto del suscrito: en las tres fechas invocadas, yo no era miembro de la junta directiva de Ecopetrol”, señala Henao en la denuncia conocida por El Tiempo. El documento precisa que Henao fue postulado el 5 de marzo de 2025 y elegido el 28 de marzo. Por eso, agrega: “No integré la anterior junta, a la que el querellado (Vergara) dice haber informado; no tuve acceso a los canales reservados de ese órgano; y no pesaba sobre mí deber legal, estatutario o contractual alguno de actuar frente a comunicaciones que no pude recibir en un cargo que no ocupaba”. La denuncia también controvierte la fecha de la suspensión del contrato con Covington & Burling. Según Henao, la propia información divulgada posteriormente por Ecopetrol señala que las actividades del contrato habían sido suspendidas desde febrero de 2025. Lea más: Una Toyota de $500 millones y millonarios “préstamos”: las nuevas pistas contra Manel Grau

Los 14 hechos que Vergara dice haber reportado

Otro de los puntos incluidos en la denuncia corresponde a los 14 hechos que Vergara asegura haber reportado a integrantes de la junta y que, según su versión, constituían actos de persecución, acoso y hostigamiento contra su función de Cumplimiento. Henao sostiene que las comunicaciones mencionadas por Vergara están fechadas el 25 y el 28 de mayo de 2025, cuando llevaba menos de ocho semanas como miembro de la junta. “Para esas fechas, el suscrito llevaba menos de ocho semanas de elegido, no integraba el Comité de Auditoría y Riesgos —instancia competente para la gestión de los asuntos éticos relativos a la alta dirección, a la que solo ingresé en febrero de 2026— y no tenía a su cargo la dirección de trámite alguno sobre tales comunicaciones”, señala el documento. Henao también cuestiona que se le atribuya una supuesta omisión frente a esos reportes. En la denuncia sostiene que para entonces ya existía un informe de auditoría especial elaborado por la Dirección Corporativa de Auditoría Interna. “La actuación institucional no fue de omisión”, afirma Henao, quien agrega que el informe había sido emitido el 20 de mayo de 2025 y presentado posteriormente a los órganos de gobierno de la compañía.

Las actuaciones de Henao frente a Ricardo Roa

La denuncia también incorpora documentos con las actuaciones que Henao asegura haber realizado durante 2026 frente a la situación de Ricardo Roa, entonces presidente de Ecopetrol. Uno de los documentos corresponde al 11 de marzo de 2026, fecha en la que se formuló imputación penal contra Roa. Según Henao, ese mismo día dejó una constancia ante la junta directiva para solicitar, entre otras medidas, evaluar la materialidad de los hechos y su eventual revelación ante las autoridades regulatorias. “Presenté constancia formal ante la Junta Directiva solicitando evaluar de inmediato la materialidad del hecho, su revelación al mercado mediante Formulario 6-K ante la Securities and Exchange Commission e información relevante ante la Superintendencia Financiera de Colombia”, señala. También pidió, según el documento, revisar el mapa de riesgos y evaluar la continuidad del entonces presidente frente a las obligaciones regulatorias de Ecopetrol. Conozca también: Posible vínculo corrupto en Ecopetrol jugaría contra la libertad de Sebastián Ortega Henao asegura que la compañía presentó el Formulario 6-K ante la SEC ese mismo día. Posteriormente, el 24 de marzo de 2026, presentó otra constancia. Allí, según la denuncia, solicitó una matriz de seguimiento y pidió evaluar medidas relacionadas con la permanencia de Roa. “Pedí matriz de seguimiento con responsables y soportes, valoración expresa de la afectación material y la evaluación de medidas temporales de separación funcional del Presidente”, afirma. Una tercera actuación citada en la denuncia corresponde al 7 de julio de 2026. En esa oportunidad, Henao asegura que pidió adoptar medidas preventivas frente a determinados procesos de la compañía durante la transición institucional.

La disputa por el contrato con Covington

El contrato con Covington & Burling es uno de los antecedentes de la controversia. En mayo de 2025, El Tiempo había revelado que el contrato para adelantar investigaciones pasó de un valor inicial de US$875.000 a US$5,8 millones, sin que, según esa investigación, la junta directiva de entonces hubiera autorizado ese incremento. Vergara volvió sobre este asunto durante la entrevista del 21 de septiembre y cuestionó la actuación de integrantes de la junta frente a la suspensión de las actividades de la firma. Henao, por su parte, sostiene que no pudo haber participado en la decisión que Vergara ubica el 20 de marzo, debido a que fue elegido ocho días después. En ese sentido, la denuncia busca que se determine si las afirmaciones realizadas públicamente por Vergara sobre Henao configuran los delitos de injuria y calumnia agravada. El caso queda ahora en manos de la Fiscalía, que deberá determinar el alcance jurídico de los señalamientos y establecer si existen elementos para avanzar en una investigación penal. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: