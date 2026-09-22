Avión de la Policía se salió de la pista tras aterrizar en Popayán; esto es lo que sabe del incidente

Una aeronave de la Policía Nacional sufrió un incidente al salirse de la pista mientras hacía sus maniobras de aterrizaje en el aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán.

El hecho ocurrió el lunes, 21 de septiembre, en horas de la tarde. El avión tipo DC-3 transportaba efectivos de la Policía procedentes de varias regiones del país con el fin de reforzar la seguridad y las labores operativas en el departamento del Cauca.

Al momento de tocar la pista, de acuerdo con versiones preliminares, al parecer hubo una falla mecánica en el tren de aterrizaje. También se señala la pinchadura de un neumático durante la maniobra como uno de los motivos que provocó la emergencia.

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Tras lo ocurrido, las autoridades activaron los protocolos de atención en la terminal aérea y el Grupo de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos (GRIAA) de la Aeronáutica Civil revisará lo sucedido para determinar las causas del incidente.

Igualmente, las autoridades no registraron heridos entre los pasajeros ni la tripulación, y tampoco se reportaron daños de gravedad adicionales en el avión más allá de la afectación en la rueda.