Cuando conducía por Ditaires dos muchachos le pusieron la mano. Le pidieron que los llevara a la Oriental con los Huesos. Arrancaron. Cuando transitaban por Mayorca le preguntaron que si iba a participar en el paro de taxistas. Andrés les dijo que no, que sí los iba apoyar parando el carro pero que no quería exponerse. No dijeron más.

De ahí le tocó salir hasta el acopio de taxis en Aguacatala. Allí, desesperado, les pidió el favor que lo llevaran hasta la Fiscalía, todos se ofrecieron y un colega finalmente lo dejó en el búnker. Allí la respuesta es que debía esperar hasta las 7 de la mañana para poner la denuncia. Era la 1:00 de la mañana. Desolado, lo único que pensó era sentarse afuera de la Fiscalía a esperar que lo atendieran. Justo en ese momento recibió una llamada, un colega que le dio la noticia que él no quería escuchar: su vehículo estaba incendiándose en plena 33.

El colega lo trasladó hasta allí y cuando llegó, cerca de la 1:30 de la madrugada, ya el carro había sido apagado y estaba reducido a la ruina.

Andrés Julián llevaba nueve años con su taxi, era propio y con él sostenía a un hogar conformado por su mamá, su papá y su hermana adolescente. ¿Qué va a pasar ahora? Mientras encuentra alguna respuesta sobre qué sucederá con el seguro del vehículo, lo único que tiene claro es que necesita trabajar. La situación no da espera. “No me pregunte en qué voy a trabajar porque no tengo idea en este momento. Lo único que sé es que en lo que sea que me den trabajo estoy seguro que lo voy a hacer bien”.