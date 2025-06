Robos y delitos caen al 11% en donde llegan las apps de domicilios, ¿qué efectos hay en Colombia y Medellín?

La reducción del crimen se da especialmente en las horas pico de reparto, como los almuerzos y las cenas . Es decir, cuando los ingresos por trabajar en iFood son más altos, también lo es el incentivo a no delinquir. Eso muestra que no solo es una cuestión de acceso al empleo , sino de cuánto vale en términos relativos ese empleo frente al crimen .

Una de las claves de este fenómeno, explica el directivo, es la baja barrera de acceso al empleo. No se necesita experiencia previa ni validación externa. Se hace un proceso de onboarding en línea, y en minutos se puede empezar a generar ingresos.

“Usted o yo podríamos registrarnos hoy mismo y mañana estar generando ingresos desde el lugar que queramos, el tiempo que queramos. Es una flexibilidad laboral que muy pocos sectores ofrecen en Colombia”, dijo.

Esa libertad es especialmente valorada por quienes necesitan ingresos complementarios o no pueden asumir una jornada laboral rígida: madres cabeza de hogar, estudiantes, personas con trabajos parciales o incluso adultos mayores.

Un estudio de Fedesarrollo citado por López respalda esta realidad. El documento, titulado ‘Plataformas digitales y contribuciones a seguridad social’, muestra que “las plataformas digitales han creado alternativas laborales para un segmento importante de la población que cuenta con pocas posibilidades de encontrar un empleo formal, o busca una fuente secundaria de ingresos con mayor flexibilidad”.

Según el informe, tan solo el 14% de los encuestados tendría un empleo formal si no existieran estas plataformas. El 44% estaría desempleado y el 32% trabajando de manera independiente en actividades con baja probabilidad de formalidad. Y eso no es todo, más de la mitad (52%) dice que trabaja con estas apps porque no tiene otra opción laboral. Lo que en otras palabras significa que si no fuera por Rappi o similares, muchos estarían en la calle, literalmente.