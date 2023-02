07:20 a.m. | Óscar Villamil, vocero de un grupo de taxistas que se concentraba en el norte de Bogotá aseguró a medios que se levantaba la manifestación en ese sector de la ciudad por falta de garantías de las autoridades.

“Estábamos desde las 4:00 de la mañana adelantando una protesta pacífica en el norte de Bogotá y llegaron los policías y arbitrariamente se llevaron un carro para los patios. No hubo compañeros heridos porque no quisimos tener acciones agresivas contra los policías, eso era lo último que queríamos, por eso, por falta de garantías, levantamos el paro de taxistas”, contó Villamil a Caracol Radio.

7:15 a.m. | Desde el Puesto de Mando Unificado el secretario de Gobierno de Bogotá, Felipe Ángel, indicó que la movilidad en la ciudad presenta normalidad, así mismo, explicó que para la jornada se desplegaron más de 2.000 policías y 400 gestores del gobierno local para garantizar la seguridad y evitar alteraciones al orden público.

06:00 a.m. | La capital del país amaneció con un grupo de no más de 20 taxistas bloqueando, sobre las 4:00 de la mañana, la autopista sur a la altura de la terminal de transportes del Sur; la concentración duró poco más de una hora pues la secretaría de Movilidad de Bogotá informó sobre las 5:50 a.m. que el flujo vehicular transcurría con normalidad en todos los corredores y no se presentaban bloqueos en ningún punto de la ciudad.