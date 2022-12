La Aeronáutica Civil dio a conocer los detalles de la última conversación entre la torre de control del aeropuerto Olaya Herrera y el copiloto Sergio Guevara Delgado antes de que su aeronave se accidentara en la mañana del 21 de noviembre de este año en el barrio Belén Rosales, hecho que le costó la vida a él y a los otros siete ocupantes.

Según el informe preliminar entregado por la entidad, luego de que se iniciara el proceso el despegue de la aeronave Piper PA 31-350, HK 5121 de la aerolínea Aeropaca, a las 10:03 de la mañana, esta fue la conversación:

- Copiloto (COP): Olaya torre buen día, HK5121.

- Torre de control (TDC): 121 prosigue.

- COP: Gracias, 5121 en punto de espera en 02, listo.

- TDC: Recibido. Posterior al monomotor, posición y mantiene.

- COP: Posterior al monomotor, posición y mantiene 02, y posterior despegue procedería viraje derecha, directo Caldas.

- TDC: Directo Caldas aprobado.

- TDC: 5121 autorizado despegar, viento en calma, precedente monomotor, reversible a la altura de la feria.

- COP: Autorizado despegar pista 02 y enterado del tránsito HK5121.

El reporte da cuenta que el rodamiento por la pista inició a las 10:06 a.m. y segundos después del inició la carrera de despegue, a las 10:13:22 a.m., el copiloto hizo la llamada a la torre de control sobre la emergencia que se estaba registrando, cuando apenas había levantado vuelo, pero aún no había salido del terminal aéreo: