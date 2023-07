La mala racha que viven los habitantes del municipio de Ituango no para. Ahora, a los padres de familia y estudiantes les toca lidiar con el hecho de no contar con alimentación escolar, porque la Alcaldía asegura que no tiene plata para atender este programa.

El anuncio lo hizo circular la Secretaría de Educación en un comunicado en reitera que “el municipio de Ituango no está en capacidad económica de prestar el servicio de alimentación escolar sin el aporte de la Gobernación, es por ello que, nos vemos en la necesidad de suspender el programa después del 21 de julio mientras el departamento realiza las gestiones pertinentes que comprometan los recursos para que el municipio pueda contratar el servicio”.