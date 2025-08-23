x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Muere integrante de la serie Emily en París en pleno rodaje; grabaciones fueron suspendidas luego de la tragedia

Las grabaciones de la quinta temporada de la serie de Netflix se están desarrollando en localidades de Venecia, Italia, siendo la primera vez que sale de suelo francés.

  • La quinta temporada de una de las series más exitosas de Netflix estaría lista para estrenarse en diciembre. Fotos: Netflix
    La quinta temporada de una de las series más exitosas de Netflix estaría lista para estrenarse en diciembre. Fotos: Netflix
  • Diego Borella era un apasionado del cine y la literatura. Foto: redes sociales
    Diego Borella era un apasionado del cine y la literatura. Foto: redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

23 de agosto de 2025
bookmark

Una tragedia sacudió al elenco de la serie Emily en París que se encamina a su quinta temporada en Netflix. Uno de sus integrantes falleció de forma repentina en pleno rodaje.

Se trata de Diego Borella, asistente de dirección, quien murió de forma repentina mientras se preparaba una de las últimas escenas de la nueva temporada, cuyo escenario es Venecia.

Lea también: Merlina temporada 2: Tim Burton revela cambios, fichajes y lo que más disfruta de dirigir a Jenna Ortega

El hombre de 47 años podría desempeñarse como director, asistente de dirección y guionista, pues tenía formación en ambos campos en Londres, Roma y Nueva York.

Diego Borella era un apasionado del cine y la literatura. Foto: redes sociales
Diego Borella era un apasionado del cine y la literatura. Foto: redes sociales

Debido a su fallecimiento, la producción de la serie protagonizada por Lily Collins y que por primera vez sale de territorio francés ha decidido suspender de forma temporal el rodaje.

Su muerte la detalló el medio italiano La Repubblica, quien contó que una vez de haberse desplomado repentinamente en el Hotel Danieli, lugar que servía como set de grabación, fue declarado muerto media horas después tras el esfuerzo de los médicos por estabilizarlo. Un ataque al corazón habría sido la causa del deceso.

Emily en París es uno de los grandes éxitos de Netflix en los últimos años. Fue estrenada en el año 2020 y relata la vida de Emily Cooper, una ejecutiva de marketing que llega a París para darle una visión neoyorquina a una compañía francesa.

Con un relato de choques culturales, desafíos laborales y aventuras románticas, el audiovisual dirigido por Darren Star, director de Sex and the city se ha convertido en un fenómeno mundial con sus cuatro temporadas, ubicándose constantemente en el top 10 de las series más vistas de la plataforma de streaming.

Su quinta temporada está proyectada para estrenarse el 18 de diciembre de este año en donde uno de los puntos de la trama será el contraste que vivirá Emily Cooper entre la sofisticación de París y la vitalidad que le ofrece Roma y Venecia, los dos nuevos escenarios de la serie.

Sigan leyendo: “Es una serie que exalta la latinidad”: el actor mexicano Jaime Camil habla su papel en Acapulco

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida