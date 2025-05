Jardín, el pueblo más bonito de Colombia, se quedó sin turistas por cuenta de los cierres viales en el Suroeste

Las afectaciones no han sido solo para los que dependen del turismo. Para los lugareños en general el cierre ha significado molestias. El cierre de la Troncal puso en aprietos la semana pasada el suministro de gas en Jardín y otros seis municipios del Suroeste. Para decenas de familias significó volver a sacar el fogón de leña o los eléctricos, de los que sabiamente nunca se desprenden las abuelas precisamente contemplando este tipo de emergencias. Por otro lado, aunque no hay desabastecimiento como circuló en redes sociales, sí hubo la semana pasada escasez de algunos productos.

Lo preocupante es que en el Suroeste el terreno no responde positivamente. Al mediodía de este martes y en la madrugada de este miércoles 13 de mayo hubo nuevos derrumbes en jurisdicción de Salgar que dejaron incomunicado totalmente a dicho municipio y sigue sumando nudos que estrangulan la movilidad en el Suroeste. Conductores reportaron largos trancones y viajes interminables. De Venecia a Medellín, este martes, algunos viajeros tardaron hasta cinco horas.

Gloria Eugenia apunta que esta situación hace manifiesta la necesidad de que gobernantes locales y Gobernación de Antioquia se compadezcan de las vías terciarias, abandonadas históricamente a su suerte y que en emergencias como estas vuelven a ser la salvación para miles de habitantes en municipios, así como comerciantes y transportadores.

El panorama luce difícil para Jardín, que el pasado mes de marzo recibió por parte de la Organización Mundial de Turismo el reconocimiento como uno de los 50 pueblos más lindos del mundo y el más bonito de Colombia. Por supuesto que ante tales distinciones en el municipio esperaban tener un año full con el turismo y una economía rebosante. Pero ahora les tocará darse una pausa obligatoria, tal vez necesaria para dejar respirar sus ecosistemas y en general la vida del pueblo que tomó un ritmo frenético con el turismo. Según contó Gloria los habitantes de Jardín han aprovechado para “recuperar” sus espacios en el parque y otras zonas públicas; a tintear y conversar con calma, a comer en los restaurantes, a gozar del silencio y a intentar darse la mano entre todos mientras se restablece la situación.

Lea también: Ya está abierto al público el Parque Cerro Tusa, ¿qué se puede hacer allí?

La buena noticia es que no será definitivo y que una vez se reabra la vía y se normalice el flujo, Jardín estará esperando con toda su riqueza cultural, natural y arquitectónica a los miles de viajeros. Cuando logren volver podrían, por ejemplo, tomarse un tinto a un costado de la iglesia y preguntarle a cualquier parroquiano tranquilo si puede contarle la fascinante historia de la basílica y de sus campanas. Historias así abundan en Jardín.

Por otro lado, muchos habitantes no dejaron pasar la oportunidad para enviarle un mensaje a quienes han especulado con la vivienda y a los propietarios que han destinado casas y apartamentos para renta corta, particular o con Airbnb, lo que terminó causando una crisis de vivienda que puso a decenas de familias a tener que desplazarse a pueblos vecinos como Hispania, ante la dificultad de encontrar arrendamientos a su alcance. Es una oportunidad para que recapaciten si no es mejor tener siempre una renta estable y no tener apartamentos vacíos como en medio de estas contingencias.