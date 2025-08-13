x

La barra de São Paulo que estaría detrás de los desmanes en el Atanasio Girardot en partido frente a Nacional

Luego del partido contra Atlético Nacional por Copa Libertadores, el aficionado intentó escapar y fue detenido. Tramitan su deportación a Brasil.

  • Allan Aquino de Souza quedó captado en los desmanes luego del encuentro por Copa Libertadores. Sería integrante de la barra Torcida Independiente, la más numerosa del cuadro paulista. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA DE MEDELLÍN
    Allan Aquino de Souza quedó captado en los desmanes luego del encuentro por Copa Libertadores. Sería integrante de la barra Torcida Independiente, la más numerosa del cuadro paulista. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA DE MEDELLÍN
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 10 horas
bookmark

Finalizado el encuentro entre Atlético Nacional y São Paulo, de Brasil, por los octavos de final de la Copa Libertadores, se presentaron desmanes entre hinchas de ambas escuadras en una de las tribunas del escenario deportivo. Esta situación provocó que se provocara la retención de uno de los integrantes de la afición más numerosa del conjunto paulista.

Los hechos se registraron en la tribuna norte, en sentido hacia occidental, donde se encontraba la afición visitante. Los videos de las cámaras de seguridad captaron a Allan Aquino de Souza, quien según su indumentaria sería integrante de la Torcida Independiente, la barra más representativa del conjunto tres veces campeón del mundo (1992, 1993 y 2005), con cerca de 60.000 socios.

Tras los disturbios, el aficionado del conjunto brasilero intentó escapar del escenario deportivo y hasta se puso otra camiseta del cuadro tricolor paulista. Sin embargo, las autoridades lo identificaron y procedieron con su retención por sus vínculos con estos altercados.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, manifestó que “el tipo creyó que cambiándose de camisa y escondiéndose iba a evadir a las autoridades. Pero no. Gracias a la intervención de la policía, y a las cámaras de seguridad, se individualizó, se ubicó y se detuvo”.

Entérese: Otra vez, violencia en el fútbol: barras bravas de Nacional se pelearon en El Campín

Al ser trasladado al CTP, a este hombre se le impuso un comparendo, con su respectiva multa, por su implicación en los desmanes dentro del escenario deportivo. Adicionalmente, se iniciaron los trámites de deportación ante Migración Colombia.

“Lo llevaremos a Migración para solicitarle formalmente que sea deportado y se le niegue su reingreso al país en próximas ocasiones”, aseguró el secretario de Seguridad sobre lo que buscarán que suceda con este aficionado brasilero.

Le puede interesar: Tras el juego entre Llaneros y Deportivo Cali, hinchas protagonizaron actos vandálicos en Villavicencio

La situación se presenta en medio de la iniciativa de la Conmebol, entidad organizadora del torneo continental, para que en todos los encuentros internacionales haya presencia tanto de aficionados locales como de los visitantes.

Sin embargo, luego del partido que acabó empatado a cero goles por la ida de los octavos de final, se presentaron otros disturbios en la zona norte del estadio, en el que hinchas de Atlético Nacional le estarían lanzando objetos a aficionados brasileros.

De acuerdo con los reportes oficiales, estos altercados no pasaron a mayores y no dejaron personas lesionadas. Tampoco hay balance de personas detenidas, más allá del aficionado internacional en cuestión.

