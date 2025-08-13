La barra de São Paulo que estaría detrás de los desmanes en el Atanasio Girardot en partido frente a Nacional

Finalizado el encuentro entre Atlético Nacional y São Paulo, de Brasil, por los octavos de final de la Copa Libertadores, se presentaron desmanes entre hinchas de ambas escuadras en una de las tribunas del escenario deportivo. Esta situación provocó que se provocara la retención de uno de los integrantes de la afición más numerosa del conjunto paulista.
Los hechos se registraron en la tribuna norte, en sentido hacia occidental, donde se encontraba la afición visitante. Los videos de las cámaras de seguridad captaron a Allan Aquino de Souza, quien según su indumentaria sería integrante de la Torcida Independiente, la barra más representativa del conjunto tres veces campeón del mundo (1992, 1993 y 2005), con cerca de 60.000 socios.