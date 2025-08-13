Grupo Éxito registra su mejor semestre en una década con utilidades de $240.000 millones

Grupo Éxito firmó el mejor primer semestre en términos de margen de utilidad neta de la última década. La compañía cerró el segundo trimestre de 2025 con utilidades netas de $146.865 millones y un acumulado semestral de $240.012 millones, revirtiendo las pérdidas registradas en periodos anteriores. Lea más: EPM, Éxito e Isagen, las empresas antioqueñas que más facturaron en 2024 La mejora es contundente, ya que la utilidad neta trimestral creció $165.600 millones frente al mismo periodo de 2024, mientras que el resultado acumulado del semestre aumentó $296.610 millones. “Hoy podemos decir con satisfacción que hemos cerrado el mejor primer semestre a nivel de margen de utilidad neta de la última década para Grupo Éxito. Este logro refleja el fruto de un proceso de transformación profundo, guiado por disciplina, visión de largo plazo y la convicción de construir una compañía más fuerte y eficiente”, destacó Carlos Calleja, presidente del Grupo.

Carlos Calleja, presidente del Grupo Éxito.

Ventas consolidadas al alza en Colombia para el Grupo Éxito

Los ingresos consolidados en el segundo trimestre alcanzaron $5,2 billones, un 5,8% más que en el mismo periodo de 2024 (sin efecto de tasa de cambio). Para el semestre, el total llegó a $10,6 billones, con un crecimiento del 4,7%.

En Colombia, que representa el 76% de los ingresos, las ventas crecieron 6,9% en el segundo trimestre y 4,8% en el semestre, con un fuerte desempeño en la categoría de no alimentos (+11,3%) y un crecimiento de alimentos del 5,3%, por encima de la inflación de alimentos (4,3%). Los canales digitales alcanzaron más de $1 billón en ventas, con una participación de 13,8% del total de las ventas en Colombia, incrementado sus pedidos 6,7%, comparados con el primer semestre del año anterior y logrando más de 12 millones de órdenes. Todo lo anterior contribuyó a la ganancia de 0,6 puntos porcentuales de participación de mercado mismos metros en el país el semestre, según Nielsen.

El repunte obedece a la mejora en ventas en Colombia y Uruguay, el impulso del negocio inmobiliario y una estrategia comercial más eficiente.

El negocio inmobiliario en Colombia registró un crecimiento del 12,6% en ingresos recurrentes, con 33 activos en operación y un nivel de ocupación del 97,5%. En Argentina, esta línea creció 67,2% en el trimestre y 78,8% en el semestre, con ocupación del 94,6%. En Uruguay, las tiendas bajo el modelo Fresh Market alcanzaron una participación del 61% en ventas, con un incremento de 4,1% trimestral y 4,9% semestral en moneda local.

EBITDA histórico y eficiencia operativa para el Grupo Éxito

El EBITDA consolidado (resultados antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) llegó a $452.242 millones en el segundo trimestre, creciendo 32,3% y con un margen histórico de 8,7% (+195 puntos básicos). En Colombia, el EBITDA creció 50,8%, impulsado por ahorros en costos y mejoras operativas. Ante estos resultados, Fernando Carbajal Flores, vicepresidente financiero, resaltó que "Grupo Éxito es más que retail, es una plataforma viva y dinámica que combina marcas, canales, centros comerciales, servicios financieros y vínculos duraderos con millones de personas. Avanzamos de forma decidida en la ejecución de estrategias clave y fortalecemos nuestras marcas Éxito y Carulla, con más de 40 tiendas transformadas y 100 más proyectadas". Además, en el primer semestre, la Fundación Éxito entregó más de 72.000 paquetes alimentarios a 56.000 niños y sus familias, invirtiendo $8.800 millones. También, el 92% de las frutas y verduras vendidas en Colombia fueron compradas localmente, y más del 95% de las prendas de marca propia se adquirieron a productores nacionales.