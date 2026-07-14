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Ni uno de los pueblos más tranquilos de Antioquia se libra de la violencia: alcalde de Jericó denuncia combates armados

En zona rural de este municipio se han presentado este martes combates entre la Fuerza Pública y grupos armados ilegales. El alcalde denuncia que hay una escalada violenta que está generando temor.

  • Los combates de este martes en la vereda Palenque de Jericó han generado temor en la comunidad. Foto: Robinson Sáenz
    Los combates de este martes en la vereda Palenque de Jericó han generado temor en la comunidad. Foto: Robinson Sáenz
El Colombiano
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hace 3 horas
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La zozobra y el temor por la escalada de violencia y la expansión de los grupos armados ilegales en Antioquia, llegaron a Jericó, uno de los municipios más bellos y tranquilos del departamento. Allí, en la vereda Palenque, los enfrentamientos armados de este martes han generado pánico en la comunidad.

Según la Séptima División del Ejército, soldados del Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara, de la Cuarta Brigada, adelantan una ofensiva sostenida contra integrantes de un grupo armado ilegal, en esa localidad del Suroeste.

Las operaciones, adelantó esa brigada, tienen como finalidad neutralizar las intenciones de estos grupos ilegales, fortalecer la seguridad y proteger a la población civil.

Según el alcalde de Jericó, Sebastián Garcés Piedrahita, confirmó los combates y dijo que la situación es atendida por la Fuerza Pública. No obstante, alertó por el recrudecimiento de la violencia en su municipio.

”Nos preocupa profundamente esta situación que vive nuestra comunidad. La inseguridad ha escalado a un nivel alto, hasta llegar a pueblos como el nuestro que se caracteriza por la tranquilidad, finalizó el mandatario.

Precisamente, también este martes, el secretario de Seguridad, Justicia y Paz del departamento, brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, socializó la solicitud al gobierno nacional electo para que conforme un grupo operativo integrado por unidades del Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Esta fuerza adelantaría acciones coordinadas y complementarias para localizar, capturar y judicializar a criminales que operan y lideran estructuras ilegales en zonas rurales.

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1. ¿Qué ocurrió exactamente y dónde se concentraron los hechos?
2. ¿Cuál es el objetivo de la intervención militar en la zona?
La finalidad de las operaciones de la Cuarta Brigada es neutralizar las intenciones del grupo armado, fortalecer la seguridad del sector y proteger a la población civil atrapada en medio del pánico.
3. ¿Cuál es la postura y la alerta que emite la administración local?
El alcalde de Jericó, Sebastián Garcés Piedrahita, confirmó los combates y alertó con profunda preocupación que la inseguridad ha escalado a niveles sin precedentes en su municipio, rompiendo la calma habitual de la comunidad.
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