La naturalidad de Mbappé y Haaland: los fenómenos virales que muestran el lado humano de los futbolistas

El fútbol - por sí solo - logra mover masas y crear comunidades alrededor de este deporte. También es una forma de identidad para los aficionados, quienes ven en el jugador una representación de ellos mismos o de lo que habrían querido ser en algún momento de sus vidas.
Pero fuera de las canchas existe otra realidad: aquella que muestra a “el otro yo” de cada deportista y que permite entender que se trata de un ser humano que comete errores, ríe, llora, tiene familia y siente como cualquier mortal.