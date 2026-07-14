Buscan en cementerio de Itagüí 14 cuerpos de personas desaparecidas entre el 2009 y 2010

En 14 bóvedas del cementerio Virgen María del Rosario, en el municipio de Itagüí, se concentra la búsqueda de los expertos para encontrar igual número de cuerpos no identificados que corresponden a personas desaparecidas en hechos del conflicto armado ocurridos en la primera década del 2000, principalmente entre los años 2009 y 2010.

Se trata de la primera fase de labores forenses, desarrollada por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), en ese campo santo del sur del área metropolitana de Medellín, y la quinte en la región.

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Según reveló la entidad, algunos de los cuerpos inhumados en este lugar, fueron recuperados en su momento por las comunidades o autoridades del municipio, que los hallaron en parajes rurales, en las aguas del río Medellín o en quebradas de la zona.

Cuatro de los cuerpos que serán recuperados en esta primera fase cuentan con una hipótesis de identidad que fue orientada por investigadoras de la Unidad de Búsqueda tras consultar los relatos de personas buscadoras y la información de archivo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y de la Registraduría Nacional, que permitieron revisar necropsias asociadas a los sitios de inhumación en el cementerio y registros civiles de defunción.

Según el antropólogo forense de la UBPD en Antioquia, Zamir Gómez, cuentan con varios expedientes de necropsia y al menos cuatro identidades orientadas para hacer la intervención forense.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas desarrollará la intervención forense del cementerio Virgen María del Rosario entre el 14 y el 24 de julio próximos.

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De acuerdo con la investigación, el cementerio de Itagüí tiene un universo de 36 sitios de interés forense en los que habría cuerpos de personas desaparecidas.

De estos, 33 son bóvedas individuales que se encuentran en la galería María Auxiliadora y tres son osarios comunes, dos de ellos ubicados en la misma galería, y uno en el pabellón Virgen del Carmen.