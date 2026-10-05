Un respiro para el niño de Caldas, Antioquia, que lucha contra un tumor cerebral: Nueva EPS lo atenderá

En medio de la incertidumbre, una luz de esperanza vuelve a aparecer para el niño de 10 años, habitante del municipio de Caldas, sur del Valle de Aburrá, al que le diagnosticado glioblastoma cerebral.

A su llamado, y el del gobernador Andrés Julián Rendón, para que recibiera tratamiento especializado, respondió la Nueva EPS, entidad del gobierno nacional, que aseguró haber incluido al menor en su programa Valientes, una estrategia dirigida a niños, niñas y adolescentes con diagnóstico oncológico.

Desde hace cuatro años, este niño lucha contra la enfermedad. Ante las dificultades que, según su familia, ha tenido para acceder a especialistas y medicamentos, publicó un video en redes sociales dirigido al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para pedir ayuda con su atención médica.

El programa Valientes, del que ella hace parte, es una estrategia dirigida a niños, niñas y adolescentes con diagnóstico oncológico, que permite realizar un seguimiento especializado, identificar oportunamente posibles signos de alarma y facilitar el acceso a los servicios y tratamientos que requiera.

“En cuanto a las consultas por especialistas, el menor será atendido de manera ambulatoria en la Clínica Las Américas. Sus primeras citas de hematología y nefrología ya están programadas para mañana 6 de octubre, dando continuidad a las atenciones, procedimientos y servicios que sean requeridos según su evolución y condición de salud”, informó Nueva EPS.

El niño había publicado en redes sociales que su principal preocupación era no haber podido acceder a la atención especializada que requería. También habló de los efectos que está experimentando y de la angustia que, según sus propias palabras, siente al ver a su mamá afrontar junto a él esta situación.

Como parte de este acompañamiento, Nueva EPS dispuso un canal de contacto directo con la familia y realizará un seguimiento cercano al caso, con el propósito de mantener una comunicación permanente, atender oportunamente cualquier novedad y verificar la gestión y prestación de las consultas, procedimientos, medicamentos y demás servicios que requiera el menor, garantizando la continuidad de su atención.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .