“La respuesta es muy fácil. Mi esposa (Paula Andrea Gómez Franco) trabaja hace siete años en el Fondo de Valorización. Antes de que me posesione, ella va a dar por terminado el contrato con esa entidad. Punto”.

El alcalde encargado manifestó que no entrará en controversias ante las declaraciones de Quintero.

¿Cuándo se va a posesionar, entonces?

“Después de que ella dé por terminado ese contrato. Yo creo que podría ser el viernes o el sábado. Ella renuncia entre hoy y mañana. Yo ya estoy designado por el señor presidente y estoy esperando para poder posesionarme”.

El alcalde hoy dijo que usted era un alcalde del GEA y que era un “fantoche”. ¿Qué responde al respecto?

“Yo voy es a unir a la ciudad. No voy a contestar calificativos de esa manera. Voy es a unir a la ciudad, a institucionalizarla y a resolver los problemas de la gente. Eso es lo que está esperando la ciudadanía”.

Pero es un encargo corto. ¿Qué expectativas tiene?

“Recibo el encargo del señor presidente con mucho orgullo y responsabilidad y voy a trabajar por mi ciudad. Eso es lo que voy a hacer”.

¿Usted ha tenido alguna cercanía con los congresistas conservadores que son afines a Quintero?

“No. Yo no he hablado con nadie. Mi jefe es el señor presidente y, por ende, me debo a él y asumo el encargo con responsabilidad”.