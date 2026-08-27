Juez ordenó arrestar al director de la Agencia Nacional de Tierras por lío predial en Vegachí

Un juez de Antioquia ordenó arrestar al director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por no cumplir con una tutela que obligaba a esa entidad a suspender un proceso de recuperación de baldíos en el municipio de Vegachí.

En la decisión aparece mencionado el exdirector de esa entidad, Juan Felipe Harman, quien dejó su puesto abandonado para impulsar la recta final de la campaña a la presidencia de Iván Cepeda.

El problema para esa entidad se remonta al pasado 29 de abril de 2026, día en el que el Tribunal Superior de Antioquia ordenó en segunda instancia frenar un proceso que venía adelantando la ANT en una finca llamada El Jardín.

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En dicho terreno, la ANT había emprendido una recuperación de baldíos, pero varios campesinos afectados sostuvieron que no se estaba respetando el debido proceso, ya que no habían sido notificados previamente.

Por esta razón acudieron a los estrados y, aunque en primera instancia un juez avaló el procedimiento de la ANT, en segunda instancia el Tribunal Superior de Antioquia amparó los derechos de los campesinos y ordenó que se cancelaran unas anotaciones e inscripciones en los registros de varios de los predios involucrados en el proceso.