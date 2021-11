Juguetes que se reforman para alegrar vidas

Otro hallazgo, tras analizar hojas de vida de forma aleatoria, es que en estas no se aplicaría el formato del Sistema de Información del Sector Público (Sigep), no están registradas en la plataforma, están desactualizadas o no cuentan con declaración de bienes y rentas, con lo cual los encargados de hacer cumplir estos requisitos en el HGM, presuntamente, no cumplen “la función de registro, operación y actualización de la información del recurso humano bajo su cargo”.