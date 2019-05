La amenaza latente de las plantas invasoras

Fernando Alzate Guarín

Doctor en Ciencias Biológicas y docente de la U. de A.

ANÁLISIS

La inocencia que puede resultar perjudicial

“Un 10 % de las plantas importadas sobreviven. Por otro lado, una especie de cada 500 se convierte en una plaga dañina para los ecosistemas locales. El problema radica en que las plantas invasoras generan competencia con las nativas. Tampoco sirven de alimento a la fauna o pueden resultar tóxicas, como el árbol de hurapán, que produce alergia con su polen en las personas. El fenómeno es global, y para poner un ejemplo, en Australia y Nueva Zelanda toda planta importada se convierte en una plaga. Es el caso de la bomarea, conocida como cortapicos, que es nativa en el corregimiento de Santa Elena, pero en estos países desestabiliza la naturaleza. Frente a esta problemática la solución no pasa por erradicar porque es muy complejo, aunque sería lo ideal. Lo que se debe hacer es ejecutar planes para mantener el control. Es que las plantas invasoras son sencillamente algo que está donde no debiera estar. Dentro de las más comunes está el retamo espinoso, que en la cordillera oriental afecta los páramos; también el buchón de agua, que se encuentra en gran parte de los espejos de agua del mundo con facilidad. En Florida (Estados Unidos), esta especie es un grave problema, como en Colombia, porque domina sin competencia al lugar que llega. No sucede los mismo con las nativas, porque biológicamente tienen un control natural, no se propagan por la existencia de otras plantas o porque hay plagas que las mantienen controladas. La educación es muy importante en este caso, la sensibilización a las comunidades. Muchas invasoras llegaron hace cientos de años, cuando no se podía hacer mucho al respecto, pero hoy en día se puede educar y decirle a la gente que sembrar algo de otro lado no es tan sano como inocentemente se cree. En los viveros también hay responsabilidad, porque con la intención de vender algo exótico, olvidan esos efectos secundarios que pueden desencadenar”.