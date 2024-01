Desde hace varios días, los habitantes de sectores como Alto Verde, Balcones de San Juan, El Recreo o Villa del Pinar han visto como el flujo de agua que llega a sus casas se reduce cada vez más. “Ya me toca ir a bañarme donde un familiar que vive en la parte baja y donde todavía llega el agua con regularidad”, dijo uno de los moradores. El racionamiento de agua de hasta por cinco horas diarias que decretó la administración local los puso de frente ante la realidad que intentaban esquivar desde hacía tiempo: no hay agua para tanta gente.

Son casi 550.000 personas, sumando las poblaciones de todos estos municipios, los que viven o ven de cerca una cotidianidad en la que escasea el recurso más elemental para subsistir, y aún El Niño no ha llegado a su clímax.

Pero Guatapé no es el único pueblo de Antioquia que padece los estragos del fenómeno de El Niño sumadas a las malas decisiones de planificación urbana y a la falta de medidas de prevención. En Arboletes, Carepa, Concepción, Concordia, Necoclí, Turbo, Chigorodó, San Pedro de Urabá, Zaragoza y El Carmen de Viboral ya están haciendo gárgaras y tomando medidas a la desesperada, como en Concordia, donde las autoridades anunciaron que saldrán a las calles a perseguir y multar a todo el que derroche agua.

Y, claro, entonces aparece la pregunta ‘obvia’ pero inevitable: ¿y por qué no usar el agua del embalse? Gómez lo explica con dos razones: “La primera es que la potabilización de esta agua es más compleja que la que captamos actualmente desde las montañas, pues es para generar energía, no para el consumo humano. El otro motivo es que si el agua del embalse sigue bajando (para la semana que termina ya bajó 10 metros) se podría causar también un riesgo de racionamiento energético”.

Aunque inicialmente era solo nocturno, ahora decidieron aplicarlo entre las 10:00 a.m., y las 12:00 m., y de 3:00 p.m., a 6:00 p.m., toda vez que en las noches el ritmo de recuperación de los seis tanques surtidores apenas daba para volver a llenar uno. “Hay tanques de cuatro metros de altura con apenas 15 centímetros de agua”, añade.

Sin embargo, Gómez apuesta por una tercera vía. “Como Estado no podemos interrumpir el progreso que está llegando, sino que debemos trabajar paralelo a él para el beneficio de la comunidad. Por eso ya estamos trabajando con el Viceministerio del Agua en un proyecto para montar una nueva red de acueducto para surtir el municipio”, apunta.

De acuerdo con los residentes de las veredas Altogrande, Rivera y La Palma, el acueducto que surte a cerca de 1.048 familias y un colegio rural está sumido en un desbarajuste administrativo que ha traído graves consecuencias en la prestación del servicio que hoy, en el mejor de los casos, se da solo por cuatro horas en todo un día. Los vecinos hablan de cobros arbitrarios, desatención de la red e invasión de las bocatomas por particulares sin que la empresa haya hecho algo por mejorar la situación.

“Todo empezó desde que hubo cambio de junta de socios. A partir de ahí vamos para atrás. Hace un año el agua se iba por unas horitas, y ellos decían que era por daños que supuestamente arreglaban. Pero desde hace tres meses todo se complicó porque sin avisar empezaron a racionar el agua porque dizque seguían sin arreglar los daños. Hoy, a los ‘de buenas’ el agua nos llega a las 4:00 a.m., y se nos va a las 8:00 a.m. Pero hay familias que ajustan 10 días seguidos sin agua. La verdad es que este acueducto tiene 40 años y jamás había pasado algo así. Hay mucha incertidumbre frente al tema porque las cuentas han subido casi un 300% y la plata no se ve”, añade Diana Muñoz residente de Altogrande.

Entre los más afectados están cerca de 80 niños del colegio rural Altogrande que a raíz de la falta de agua han tenido que reducir su jornada escolar a solo cuatro horas. Además, por el momento las clases de educación física están paradas, pues por el calor los alumnos se quejan constantemente de sed.

La única esperanza de que los pequeños no se queden sin agua la carga doña Nancy, la aseadora, quien tiene que madrugar a llenar con la poca agua que llega en esas cuatro horas el tanque de 500 litros del colegio, con el que se surten todas las necesidades sanitarias.

De él se saca una olla que luego se hierve, con la que los niños llenan termos o a veces botellas de gaseosa para mantenerlos hidratados. Para muchos de ellos esos son los únicos sorbos de agua que puedan tener en todo el día.

“Los papás están muy preocupados porque a veces no pueden despachar a los niños por la falta de agua para bañarlos. Nosotros mandamos actividades para que las desarrollen en casa y recuperen las dos horas que no pueden estar acá, pero en materia educativa no es lo mismo”, comenta uno de los docentes.