La extraña muerte del bagre en ríos del Bajo Cauca antioqueño

Carlos Zapata , director regional de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), reveló que esta anomalía solo ocurre con una especie —el bagre—, pero los reportes no solo son del río Nechí, sino que también está ocurriendo en el río Cauca, afectando ecosistemas de Caucasia y Tarazá.

Al principio parecía una bendición. Desde julio de este año, Julio Morales comenzó a pescar bagres en el río Nechí con tanta facilidad que la situación lo llenó de alegría. No obstante, luego constató que estaban muertos y tenían una pigmentación amarilla en el cuero, por lo cual reportó la anomalía a Corantioquia.

“En lo que informan los pescadores no hay especies como picuda o dorada, que son escamosos; sin embargo también hay casos de barbudo, que también son de cuero”, explicó la experta.

Lo primero que indicó es que los peces muertos reportados superan los 70 centímetros de longitud, por lo cual se trataría solo de animales de gran tamaño y, como segundo diferenciador, solo están afectados aquellos con piel de cuero y no de escamas.

Osorio dijo que la mortandad puede estar relacionada con “un contaminante, pero también puede ser otra factor asociado al ecosistema”. Agregó que sí es novedoso que solo esté ocurriendo con el bagre y reiteró que, con apoyo de la U. de A. y la Universidad de Medellín, encontrarán una explicación.

La ictióloga Jiménez apuntó a que el fenómeno podría estar relacionado con el manejo inadecuado de las cuencas del Magdalena y del río Cauca, en las cuales los ríos y afluentes se ven afectados por deforestación, ganadería, minería, e incluso alteración de los cauces por presencia de embalses.

“La cuenca del río Nechí, especialmente, tiene fuerte actividad minera. Allí se usó mercurio para extraer oro hasta que fue prohibido, pero parece que están empleando otras sustancias químicas, de las que todavía no hay evidencias claras”, subrayó.

Entretanto, los lugareños dejaron de pescar bagres porque no tienen certeza hasta qué punto puede resultar perjudicial su consumo.

“Nosotros no sabemos si la carne está contaminada. Por eso, no solo dejamos de consumirlo, sino que nos dedicamos a atrapar blanquillos, doncellas o bocachicos, que no tienen ese problema”, dijo Morales.

Osorio reveló que, por lo pronto, Corantioquia adelanta mesas con pescadores del Bajo Cauca, e incluso llegaron hasta el municipio de Valdivia, para que estén al tanto de la situación hasta que lleguen los resultados de laboratorio.

Por su parte, la docente Jiménez expresó que lo que está ocurriendo debe ser “un llamado de atención para tener en cuenta que los cambios que se hacen en las cuencas influyen en la sostenibilidad del recurso pesquero y pueden poner en riesgo la supervivencia de una especie”.