La meta en el Aburrá es seguir sembrando árboles

Mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que en las ciudades debe existir al menos un árbol por habitante, en Medellín, según el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes adelantado por el Área Metropolitana, la proporción es de 0,39, lo que da un déficit de 700.00, según los cálculos que tenía el Área Metropolitana en 2016.

Esto evidencia un déficit con la media universal que las autoridades ambientales han tratado de subsanar con medidas como siembras masivas, exigencias de compensación 1 a 1 cuando hay talas y otras medidas orientadas a que los proyectos urbanísticos sean afines con la biodiversidad.

Comparado con la capital del país, Medellín no está tan mal, pues allí, según el Observatorio del Espacio público de Bogotá (2017), esa ciudad cuenta con 0,17 árboles por habitante, es decir, hay un 1 árbol por cada seis personas.

La desventaja de Medellín, sin embargo, es grande comparada con Madrid (España) donde hay 14 árboles por habitante, o Curitiba (Brasil), con 14, según la OMS.

La queja de los ciudadanos es frecuente: a la ciudad le faltan árboles. De esto no tiene dudas Diego Rúa, coordinador de la Mesa Ambiental de El Poblado, quien afirma que su organización libra una lucha constante para evitar las talas y las “masacres ambientales”.

“Cada día se hacen proyectos y todos piden licencia para talar. Los árboles son muy pocos, acá no hay parques grandes que sirvan de pulmones verdes; para la gente respirar aire puro necesita irse a los cerros tutelares y no debería ser así, los árboles y parques deberían hacer parte de su entorno inmediato”, señala Rúa.

Natalia Restrepo, integrante del colectivo Túnel Verde, advierte que el déficit arbóreo se siente, porque no hay planificación. Señala que si se planean obras a largo plazo, ¿porqué no se anticipan con las siembras para que los árboles crezcan a la par con los proyectos? “Las compensaciones por talas se hacen con chamizos y estos no prosperan. Además, talan un árbol y dejan parte del tronco, cuando deberían arrancarlo de raíz y sembrar otro ahí mismo”, opina.