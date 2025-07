El 34 % de los trabajadores en Colombia se ausenta por salud mental: ¿qué están haciendo las empresas?

Ese agotamiento físico, mental y emocional que se produce por estrés laboral prolongado y que usted a veces suele sentir en el trabajo, ya no es un asunto aislado en las oficinas de Colombia y el mundo. De hecho, comienza a generar impacto directo en los indicadores de ausentismo, rotación y productividad y cuando se vuelve en algo que habita frecuentemente en usted se le conoce como síndrome de burnout . El más reciente estudio Burnout Laboral 2025 de Buk arrojó datos que obligan a ponerle la lupa, por ejemplo que el 46 % de los empleados en la región ha experimentado este síndrome al menos una vez al año, y que en Colombia el 13 % lo vive de forma frecuente, es decir, muchas veces o siempre.

Además, otro factor relevante es el vínculo entre discriminación y agotamiento: el 73 % de las personas que reportan haber sido discriminadas en el trabajo también manifiestan burnout frecuente. Para la experta, este dato no puede ser ignorado en la formulación de políticas de bienestar y cultura corporativa.

El estudio de Buk también evidenció una relación directa entre el bienestar emocional y la reputación interna de las empresas. Solo el 63 % de quienes sufren burnou t frecuente recomendarían su lugar de trabajo, frente al 81 % de quienes presentan bajos niveles de agotamiento . “Esto no solo habla de malestar, habla de confianza, rotación y costos ocultos que impactan a largo plazo”, afirmó Durán.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los síntomas del agotamiento comienzan con fatiga crónica y pasan hasta por el deterioro en la toma de decisiones . Y aunque la ansiedad o la depresión no siempre sean visibles, representan un riesgo creciente para la salud pública y la productividad.

Gabriela Durán, Country Manager de Buk, advirtió que el burnout no llega de golpe, sino que se manifiesta de forma progresiva y silenciosa. “Las señales tempranas suelen ser cognitivas, emocionales, conductuales o fisiológicas: desde dificultad para concentrarse hasta aislamiento del equipo o cansancio constante. Pueden pasar desapercibidas si no existen líderes empáticos y entornos organizacionales conscientes”, explicó.

El rol del liderazgo, en ese sentido, es trascendental, pues no basta con hablar de cuidado, es necesario que las políticas se materialicen en la práctica y que el entorno laboral se configure de forma sostenible.

En lugar de implementar soluciones puntuales, como pausas activas o días libres aislados, las empresas deben abordar el problema de manera estructural. “ El bienestar no puede depender del esfuerzo individual del colaborador . Necesitamos líderes formados, decisiones basadas en datos, ambientes de trabajo inclusivos y culturas que integren el bienestar en el ADN de la organización”, añadió Gabriela Durán.

Adriana Garcés, directora de Right Management by ManpowerGroup, coincidió en que el burnout no siempre termina en una fuga de talento, pero sí representa un punto de quiebre para muchos profesionales. “Algunos trabajadores reorganizan su manera de trabajar y recuperan su bienestar, otros deciden cerrar ciclos y buscar caminos más alineados con sus valores. En ambos casos, la empresa tiene una responsabilidad: escuchar, acompañar y adaptarse”, explicó.

Para Garcés, las organizaciones que ya cuentan con políticas claras de bienestar deberían visibilizarlas más. “No basta con ofrecer flexibilidad; los empleados deben sentir que pueden vivirla. La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es lo que marca la diferencia”, señaló.

La transformación real, aseguran las expertas, comienza cuando esa información se traduce en decisiones concretas: ajustar cargas de trabajo, rediseñar dinámicas, incorporar espacios de prevención y abrir canales de escucha activa.

