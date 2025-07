Hasta el pasado 8 mayo, en Colombia durante 2025 hubo 134 hechos de violencia contra personas con liderazgo político, social y comunal. Es decir, al menos uno diario. Si bien el atentado que sufrió el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay es el más visible, no es el único.

Pero si uno mira para el Cauca hay una balacera impresionante por tantos grupos en disputa, al igual que en Guaviare, donde hubo paro armado con gente confinada y es porque había dos grupos de disidencias enfrentándose por el control territorial. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no siempre la disminución de las acciones violentas contra liderazgos es igual a tener un territorio en paz.

Insisto que es una buena noticia la disminución de la violencia contra este tipo de liderazgos, pero lo que hay que mirar de fondo es que esa buena noticia no sea el resultado de que hay mayor control en algunos territorios por parte de grupos armados ilegales.

En diálogo con EL COLOMBIANO, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE) alerta que hoy por hoy hay regiones del país “donde los candidatos no van a poder hacer campaña de manera libre”.

En la dispersión e influencia creciente de estos grupos armados a lo largo de varios territorios, ¿qué tanta responsabilidad le cabe al Gobierno Nacional con su política de paz total?

A lo que contribuyó la política de la paz total es a que no se hubiese tenido en el territorio una mayor capacidad estatal con presencia institucional para poder pacificarlo. La mayor parte de los conflictos y de los hechos de violencia se están dando donde antes tenían control las antiguas Farc. El Gobierno anterior no avanzó en la implementación del Acuerdo de Paz, ni hizo un mayor esfuerzo para que en esos territorios hubiera mayor inversión tanto económica, pero también democrática. ¿Y qué quedó? Un territorio vacío que inmediatamente intenta ser copado por alguien. Si no lo copa la legalidad, lo copa la ilegalidad.

Y ahora el actual Gobierno, en lugar de fortalecer lo que se tenía –que podría haberle parecido poco–, apostó por hacer una paz más grande con otros grupos armados sin consolidar lo que se tenía. Hoy en los territorios CITREP (Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz) se concentran el 60,87% de los asesinatos registrados entre marzo y mayo de 2025. Allí se está regresando a la misma situación de antes, pero ahora con grupos armados ilegales que no tienen una estructura única, ni mando unificado y sin negociaciones políticas.

Son entre160 y 170 expresiones armadas que compiten por el poder en el territorio, y en su mayoría están integradas con gente joven con la que no hay nada que negociar porque ellos no piden nada en la negociación diferente a la impunidad.

La MOE ha estado en varios espacios interinstitucionales que se han instalado a raíz de lo ocurrido con el senador Miguel Uribe. ¿Cómo ve el panorama frente a las acciones y estrategias adoptadas por el Gobierno? ¿Podrá el Ejecutivo garantizar la seguridad de los candidatos?

Todavía estamos en un escenario muy enrarecido. Hay una campaña a la Presidencia de la República no con candidatos, sino con precandidatos moviéndose por el país, ejemplo Juan Daniel Oviedo recogiendo firmas y saliendo a caminar por las calles de diferentes ciudades del país. Igual pasaba con Claudia López o con el propio Miguel Uribe.

Pero todavía estamos bajo ese efecto del terrible atentado que le hicieron al senador Miguel Uribe y ese ejercicio de la calle casi que paró. Y todo esto ocurre mientras se hacen los ajustes para ver qué pasa. Es importante primero conocer y después entender quiénes fueron los determinadores de este hecho. ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo? Todo esto para poder tener una estrategia compleja. Estamos todavía en un momento de reacomodamiento.

¿Cómo evalúa el trabajo que ha venido haciendo la Unidad Nacional de Protección (UNP) a la hora de garantizar la seguridad de los precandidatos?

Hay un trabajo importante que ha venido haciendo la UNP al conversar de manera directa y bilateral con algunos precandidatos para ver de manera individual cuáles son los esquemas de seguridad que se necesitan y poder hacer los ajustes necesarios a la realidad de cada campaña política.

Los esquemas de protección para las campañas políticas después de este hecho no pueden ser estandarizados. Son esquemas de seguridad que tienen que ser adaptados a la situación y también a la forma como cada candidato quiere y va hacer política.

Sin embargo, indiscutiblemente hay regiones del país donde candidatos a la Presidencia o al Congreso no van a poder hacer campaña de manera libre, y es porque tenemos una gran dispersión de grupos armados ilegales y no se tiene claro exactamente cuál será el contexto en que se va a hacer esa campaña.

Por ello, hay que ajustar las estrategias y tiene que haber muchísimo diálogo con las precandidaturas para hacer esos ajustes de seguridad de manera acertada.