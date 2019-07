La pelea que se le salió de control al Ejército

Soldado no disparó al cuerpo

El Comandante de esa institución, General Nicacio Martínez, afirmó que el soldado que accionó su arma de dotación apuntó al suelo y que infortunadamente una de los proyectiles rebotó e impactó al joven. Añadió que la institución está presta para cualquier requerimiento de las autoridades competentes que llevan las investigaciones.



Familia dice que hubo agresiones

La mamá del joven que murió afirmó que su hijo ya le había dicho que los soldados los estaban agrediendo a él y a varios conocidos. “Yo lo único que le pido a Dios es que me ayude y me dé el valor de perdonar, esto no se hace, mi hijo era altanero y rebelde, pero cuando ingresó a la base había muchos soldados para inmovilizarlo”, afirmó.



Fiscalía: no hay homicidio doloso

El fiscal General (e), Fabio Espitia Garzón, manifestó, sin mencionar los audios de las supuestas amenazas por parte de los soldados a los jóvenes, que “no existió homicidio doloso. La Fiscalía constata lo que sucede con base en los dictámenes de balística y esto nos demuestra fundamentalmente que existió un disparo que no iba dirigido a la persona”.



Mindefensa envió a inspector

Una vez ocurridos los hechos, el Ministro de la Defensa, Guillermo Botero, ordenó el traslado inmediato del inspector del Ejército para que adelante las acciones correspondientes. Agregó que ese trabajo se sumará a las investigaciones que adelanta la Justicia Penal Militar y la Fiscalía General de la Nación, que es la entidad encargada.



El supuesto audio de los soldados

Familiares de la víctima publicaron varios audios que comprobarían las amenazas contra los jóvenes. “Vengan para la base. Ahí si se muere más de uno, porque tenemos orden de matar a todo el que venga y se meta acá adentro a atentar contra la vida de uno. Vamos a arrastrar con todos ustedes, vengan para acá y hagan la prueba”, dice parte del audio.