Visiblemente molesto, el alcalde de Campamento, Juan Pablo Torres indicó que el perjuicio tan grande que es para la comunidad educativa haberse quedado sin la ración alimentaria para los estudiantes.

“Pero más que rabia, lo que siento es tristeza. Acá no le están robando nada al alcalde, acá le están robando es a los niños que requieren esta alimentación”, añadió el mandatario.

Por su parte, el director de Desarrollo Social de Campamento, Diego Hernández, señaló que el voluminoso mercado —que incluía varios kilos de leche, carne, arroz, papa y frutas, entre otros elementos— había sido comprado el fin de semana, por lo que dio cuenta de que los ladrones se llevaron el mercado casi íntegro. “Esto es lamentable y triste”, apuntó el funcionario.

La administración de Campamento resaltó que aparte del hurto, las ventanas de la institución sufrieron daños, pues por ellas ingresaron los ladrones. Por eso, en un video se ve como hasta el mismo alcalde participa de las labores de reparación, aunque falta ver cuanto aguantan las nuevas ventanas, pues según admitió el mismo mandatario, esta institución se ha vuelto en un foco recurrente de los ladrones.

“A finales del año pasado se llevaron unos equipos con los que hacer los alimentos. Han sido varias veces que han robado aquí, pero la autoridad no puede hacer nada porque no hay denuncia y la gente no dice quienes son los ladrones (...) Pero alguien tuvo que haber visto porque este último robo fue en el día”, añadió.