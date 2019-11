León Fredy Muñoz responde a polémica: “fue un trino de Tola y Maruja”

El representante a la Cámara por Antioquia, León Fredy Muñoz, rindió indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia este viernes por un presunto caso de narcotráfico del que es señalado desde el año pasado.

El hecho por el que compareció se dio el 31 de mayo de 2018, cuando viajaba de Bogotá a Rionegro y fue detenido en el aeropuerto José María Córdova porque se halló un paquete de 142 gramos de cocaína en su equipaje.

Le puede interesar: Congresista León Fredy Muñoz, a indagatoria por presunto hechos de narcotráfico

“Yo siento que me fue muy bien. El proceso consistía en contar los hechos, de dónde salí, para dónde iba... Yo siempre he estado muy tranquilo, porque yo sé que no tengo nada que ver con eso. Si la justicia es justa, ni tendría por qué estar en esto”, dijo Muñoz, quien añadió que basó su defensa en exponer que nunca ha consumido drogas, lo cual planea sustentar con exámenes toxicológicos que se practicó cuando sucedieron los hechos, y demostrar que la suya ha sido la única captura que se ha registrado por transportar drogas en la terminal aérea, lo que avalaría que lo ocurrido es un montaje en su contra, según él.

Sin embargo, más allá de su comparecencia ante la Sala de Instrucción de la corte, la discusión en las redes sociales giró en torno a una declaración que fue atribuida al representante Muñoz, quien supuestamente habría dicho que “llevar cocaína a Medellín es como llevar hormigas culonas a Bucaramanga”.

Al ser consultado por EL COLOMBIANO, León Fredy Muñoz desmintió esa información, y dijo que ya se había comunicado con quienes replicaron la noticia para que la rectificaran.

“Eso no lo dije yo, eso lo sacaron Tola y Maruja hace un año. Yo mencioné ese trino haciendo referencia a lo que dijeron el año pasado”, expresó León Fredy Muñoz, acotando que se sacó de contexto una declaración a la que él se refirió, pero que no era un pensamiento propio.

Superada la indagatoria de este viernes, la corte cuenta con un plazo de diez días para dar el dictamen que defina si el congresista es vinculado a una investigación en su contra, por lo que debería proceder a presentar el material probatorio que, dice, demostraría su inocencia.