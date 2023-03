“Fue una coincidencia, no hay relación”: líder dio su versión sobre el partido de la Policía en El Salado tras marcha de la paz total

Un cotejo de fútbol por la paz entre algunos miembros de la Policía y jóvenes de El Salado en Medellín coincidió con la marcha por la paz que adelantaron algunos miembros de bandas delincuenciales de la ciudad que quieren subirse al bus de la paz total.

Hasta la redacción de EL COLOMBIANO llegó información que señalaba que después de la manifestación, un grupo de muchachos invitó a un partido a la selección de la Policía que se jugó en la cancha de El Salado, en la Comuna 13.

Willington Cano, exjugador de fútbol y organizador del picadito, contó que el cotejo ya estaba organizado hace mucho tiempo y que jugarlo fue una coincidencia con la marcha que respaldó la paz total.

Lea más: La Policía vs. los muchachos de El Salado: ¿un partido por la paz?

“Yo fui el que convoqué el partido y lo que se jugó nada tiene que ver con el señalamiento de que jugaron policías frente a los combos. Lo que se publicó fue falso. Se jugó ese martes porque era el único día que tenía libre la cancha. Fue a las 7:30 de la noche. Fue una casualidad que coincidiera con esa marcha”, detalló Willington Cano.

La información conocida por EL COLOMBIANO detallaba que los convocantes al partido habían sido Edison López, abogado que se ha convertido en el líder de los procesos de la Oficina del Alto Comisionado de la Paz en Medellín, y Édinson Rodolfo Rojas, alias Pichi Gordo, quien fuera uno de los tres cabecillas principales de la llamada Oficina.

Entérese: Una marcha que llegó desde los barrios de Medellín pide que los combos entren a la “paz total”

“Es totalmente falso. El partido no tenía nada que ver con la marcha y con el proceso de paz que se quiere realizar en la ciudad. A esos señores no los conozco, no sé quiénes son esos tipos. Yo soy un líder social y deportivo. Vengo realizando este tipo de actividades hace 15 años”, reiteró Cano.

En la versión del líder deportivo, detalló que los jugadores de El Salado –que participaron el partido– son deportistas del Ayapel FC, Roland FC y Amigos del Fútbol, equipos aficionados.

“Entre esos jugadores también estaba yo y Dayron Mosquera, un exjugador de Nacional en la época de Reinaldo Rueda. Yo monté un registro de esto en redes, incluso. No es cierto que se tuviera que eliminar las fotografías de ese día”, explicó Cano.