Leyva publica explosiva carta hablando de incidentes de Petro en Italia, Chile y China: “presidente, está usted enfermo”

El presidente ya ha contestado esa carta, no una, ni dos, sino varias veces. Comenzó explicando que había estado en museos y galerías de París ; luego aseguró que estuvo con su familia; luego, en entrevista con Juanpis González, aseguró que se había distraído viendo “mujeres hermosas” en las calles. En cuanto al problema de drogadicción, el presidente lo negó.

Ya en la primera carta había asegurado lo mismo: “ Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción (...) Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar”. Y añadió que esa habría sido la razón por la que el presidente Gustavo Petro desapareció durante algunos días.

En entrevista con González, cuando este le ofreció tres bolsas simulando estupefacientes, la respuesta del jefe de Estado fue reírse y respondió: “yo estoy emancipado, hermano, así que no venga aquí con la tentación porque en mi sala está el cuadro de la tentación de San Antonio. Ahí no se puede”.

Aquel decreto se firmó para explicar las ausencias del presidente, las que él mismo ha confirmado, pero que, hasta hoy, no tienen claridad, puesto que en el documento público que firmó el jefe de Estado para justificarse, se explicó que su desaparición y demoras fueron a causa de: “razones técnico-aeroportuarias”.

Tanto en aquel viaje de 2022 como recientemente, el presidente Petro ha sido increpado por tener una casa de vacaciones en Italia. Él lo ha negado, sin embargo, para Leyva ese es un dato menor. Esto dijo el excanciller sobre la visita al país europeo hace tres años: “ En los patéticos e incontrolables escenarios (en Florencia) hizo presencia la policía local, algunos agentes uniformados, otros vestidos de civil” . No da detalles de qué sucedió.

El siguiente altercado diplomático mencionado por Leyva se remite al 19 de enero de 2023, cuando se anunció que el presidente había cancelado su agenda en Davos. “Ya nos encontrábamos allí. Lo sucedido me llevó a suplir un insoslayable compromiso suyo. Me correspondió atender al ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair. Sorpresa para él, sorpresa para mí. Los temas centrales fueron las ‘estrategias de la administración pública y la democracia en tiempos de crisis’. Fui yo quien se sintió en crisis”, aseguró Leyva.

Según Leyva, las fallas en visitas a otras naciones no se dio solo con las europeas. El exministro se trasladó a Chile, específicamente el lunes 9 de enero de 2023, cuando Gabriel Boric recibió al presidente colombiano. Al día siguiente de aquel encuentro, Leyva asegura que Petro tendría una cita en el Palacio de los Tribunales de Justicia para saludar al Presidente de la Corte Suprema. Sin embargo, “sin excusa alguna decidió usted no asistir”, dijo.