“ Mis clientes son millonarios que me pagan muy bien, para lanzar fiestas donde solo haya chicas educadas (...) ellos no quieren conocer las chicas que están en el Lleras a las 2am”, argumenta uno de los organizadores de los polémicos encuentros.

Las mujeres que “reclutan” para brindar sus servicios en estos paquetes de turismo que muchos consideran sexual, son presentadas por el portal web como jóvenes y atractivas, no son prostitutas, ni webcams u Only Fans, no tienen cabello pintado de colores como azul o rosado, sin tatuajes, piercings, no consumen drogas, y la mayoría “son universitarias y chicas que tienen un trabajo normal”.