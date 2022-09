Sin embargo, no es Barba Jacob el personaje a quien más se identifica con Angostura; el pueblo –tierra de tradición conservadora como casi toda Antioquia– se conoce por un sacerdote, el Padre Marianito. La foto con el rostro del beato –fue declarado así por el papa Juan Pablo II en el 2000– es una especie de escudo que “protege” el frente de todas las casas campesinas que se extienden desde el río Dolores hasta llegar a Angostura. El turismo religioso es su sello de identidad por encima del café, la ganadería, la panela, el turismo ecológico y el cultural. En vida, el “Padre Marianito” y el poeta Barba Jacob no fueron cercanos, al contrario; el escritor y periodista descreía de los “tiranos de camándula”, expresión que se lee en uno los escritos que guarda la casa.

Durante la visita a la casa, el director del recinto lee apartes de una carta de siete páginas que el poeta mandó a su tía María del Rosario Osorio de Cadavid, es una misiva escrita desde Nueva York –de 1916–, en la que reclama que no ha recibido noticias ni de sus familiares ni de sus amigos: “Ya me hubiera desesperado con este horrible silencio si no fuera porque después de todo me queda un consuelo, el de creer que las circunstancias de México, determinadas por la larga revolución de aquel país han hecho que se pierdan mis cartas o bien que se pierdan las tuyas”.

Escrita a máquina, la extensa carta permite a los lectores conocer algo de lo que fue su experiencia en México: “Las peripecias de mi existencia son incontables, en general puedo decir que no debo quejarme de la suerte por lo que se refiere a la salud, pero sí por lo que se refiere a la fortuna. Durante siete años estuve trabajando en México con todas las energías que Dios me dio y logré crearme una buena posición, abrirme crédito y hacer muy buenas amistades. Pero vino después la guerra y yo, metido en el torbellino de la política, tuve que correr la suerte del país. Al triunfar la revolución de Carranza y Villa, y después de año y medio de agitación y peligros, tuve que salir corriendo para Guatemala; no necesito decirte que en la fuga perdí todo lo que tenía, es decir mis libros que eran más de cinco mil, que me habían costado tantísimo dinero, y que representaban mi tesoro”.