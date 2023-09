Las cosas son más complicadas en otras colectividades. Por ejemplo, algunos sostienen que la UP en Bogotá está cooptada por personas que asumieron cargos directivos allí tras renunciar al Partido Comunista y que desconocen las decisiones territoriales . A su vez, ellos habrían hecho acuerdos con gente del Polo, la Colombia Humana y Comunes sobre las listas a concejo distrital y asamblea , como que fueran cerradas y el orden de los candidatos, explicó una fuente de la UP Antioquia.

Eso dejó fuera de las elecciones a muchos candidatos de distintos partidos que, incluso, habían ganado consultas internas, como es el caso de la Colombia Humana con los aspirantes a la gobernación Augusto Osorno y a la asamblea Luisa Palacio. En la UP departamental muchos impulsarán la lista a la asamblea del Pacto, en la que incluyeron a su candidata Esneda López.

Pero en gobernación no todos están convencidos con Restrepo y han analizado opciones como Luis Pérez. Para algunos, no apoyar a Restrepo sería una forma de desquite de un sector de la UP que no perdona que les excluyeran candidatos de las listas y que las hayan cerrado sin dar igualdad de condiciones. Por lo menos seis personas tuvieron que renunciar a la UP para avalarse a Concejo de Medellín por otras colectividades y no quedar fuera de concurso.