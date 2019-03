Luis Pérez pasó revista a su gestión: ¿qué faltó?

Martínez añadió que en muchos municipios ha habido protestas de trabajadores de hospitales por malos salarios y agregó que “la situación se agrava porque los centros hospitalarios no reciben pacientes de algunas EPS que les han inclumplido con pagos”. 491.625

Luis Pérez, que en calidad de mandatario regional recibe las transferencias del Gobierno y administra los recursos para el régimen subsidiado, no se refirió en el espacio de rendición de cuentas a la hoja de ruta para inyectarles recursos a la salud ni a soluciones puntuales para garantizar un mejor servicio en las poblaciones.

El médico, Luis Alberto Martínez, director de la Asociación de Empresas Sociales del Estado, AESA, destacó las inversiones realizadas por la administración departamental en infraestructura hospitalaria y ambulancias, pero anotó que el problema grave es la falta de recursos para la salud púbica y el gobernador no ha hecho nada para solucionarlo. “Ha habido inversión en ambulancias, con recursos del departamento, también del Ministerio de Salud y los propios hospitales. Pero la principal oportunidad de mejorar es con la cancelación de las deudas del No POS (Plan Obligatorio de Salud), donde el Departamento aún adeuda $280.000 millones, de los cuales se calcula que $200.000 son con Savia, y esa es una de las causas de la crisis de esa EPS”, comentó. Para Martínez, la tarea pendiente del gobernador es cancelar esa deuda, lo cual representa una expectativa en el sector salud, incluso planteada en el Plan de Desarrollo, pero que ahora “solo se pagaría en 2021”.

Según el gobernador Luis Pérez, en su mandato se han construido cinco puestos de salud (Gómez Plata, Abejorral (2), Olaya - San Juan de Urabá), además de un centro de salud en Itagüí y seis hospitales (Entrerríos, Caldas y Cañasgordas, este último está en fase de diseños. También se refirió a la construcción de la torre asistencial del Hospital La María y al de Caucasia, que aún no se termina. Aseguró que se invirtieron $ 59.307 millones y resaltó, además, que se cofinanciaron 33 ambulancias, lo que requirió una inversión de $ 3.070 millones, de los cuales $ 1.541 millones fueron por recursos de gestión.

Las vías siguen siendo el logro de mostrar para la administración de Luis Pérez: un total de 14.547 km de carreteras secundarias (que conectan municipios) mantenidos, mejorados

y/o rehabilitados en afirmado o pavimento y 1.102 km de vías campesinas

pavimentadas.

En esas carreteras terciarias o campesinas, que conectan veredas y corregimientos con centros poblados o cascos urbanos, la inversión, según el gobernador, fue de $ 608.729 millones.

Mario Santiago Hernández, profesor y coordinador de la Especialización de Vías y Transporte de la Universidad de Medellín, opinó que los 1.100 km de vías campesinas construidas por la Gobernación siguen siendo insuficientes para el estado de la red vial departamental.

“Independientemente del compromiso de un político, la realidad es que en Antioquia, bajo los números de la Gobernación, tenemos 10.500 km de vías terciarias, de los cuales 400 km corresponden al Departamento, 1.100 km a la Nación (a cargo del Invías) y 9.000 km a los municipios. Cuando hablamos de 1.100 km pavimentados, quiere decir que hay 10 por ciento de intervención, que si lo vemos sobre el total no es significativo. Los otros 9.000 km posiblemente no están en condición adecuada”, concluyó.

En su exposición, el gobernador presentó fotografías de las vías construidas con el sistema conocido como placa huella, en las cuales se ve a la población campesina, la más beneficiada, caminando por estas.

“Los niños ya piden bicicletas para poder transitar por esas carreteras, eso no se veía antes”, dijo Pérez en el recinto de la Asamblea, en medio de un sonoro aplauso.

Para Hernández, sin embargo, si bien el sistema de la placa huella es adecuado para vías terciarias, “el éxito de estas carreteras depende de que la circulación de vehículos se haga por las huellas, pues cuando los carros se salen de estas, los otros elementos que se llenan con piedras o cascajos no tienen la capacidad para resistir esas cargas a largo plazo”.

“Me preocupan los procesos constructivos. No sé si se hizo la suficiente interventoría; las placa huellas son elementos reforzados, no es pavimento convencional. Es difícil garantizar que queden bien hechas con personas de la zona, que de pronto no son mano calificada”, concluyó.



4.500

km de vías secundarias tiene Antioquia. Según Gobernación, en buen estado se encuentra el 22 %