¿Por qué en el sitio del incendio de Girardota había un perro en la nevera y otro también muerto?

Un video en el que registraron el procedimiento de inspección muestra la sorpresa de los profesionales del área social de la administración de Girardota cuando abren el refrigerador: en la parte inferior resplandece lo que parece carne cruda y, al dirigirse al congelador, aparece un paquete pequeño que casi le cabe a uno de ellos en la mano.

Resulta que en el local en el cual se inició la conflagración, donde presuntamente operaba una fábrica de pinturas, los funcionarios de la Alcaldía local hallaron un perro muerto en la nevera.

Terminada la extinción de un persistente fuego que quemó ayer tres inmuebles en Girardota, ahora las autoridades buscan esclarecer un hecho extraño que se descubrió alrededor de ese incidente.

-Qué es eso, pregunta una funcionaria.

Quien toma el zurullo gélido envuelto en una bolsa de plástico responde: “Un perro”.

Adicionalmente, en otra parte del inmueble, encontraron el cadáver de otro canino pequeño color negro.

“Hemos dado traslado a grupo GELMA de la @FiscaliaCol para que investigue el porqué en el inmueble donde empezó el incendio el día de hoy en la vereda San Diego, había un perrito muerto en un congelador y otro canino que habría muerto días antes de la conflagración”, escribió el alcalde de Girardota, Kevin Bernal en su cuenta de X.

El Gelma es el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal y sería materia de esa misma indagación determinar si hubo maltrato o cuál fue la causa del deceso de los dos animales, así como las razones por las cuales uno de ellos estaba en la nevera tipo nevecón, donde supuestamente se guardan los alimentos.

El incendio ocurrió este lunes en la vereda San Diego fue reportado hacia la 1:30 p.m. y demoró toda la tarde y parte de la noche en ser controlado gracias a la participación de seis cuerpos de bomberos: el local, más los de Barbosa, Bello, Medellín, Copacabana y Sabaneta.

Pero además precisó pedir la participación de efectivos del Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina, con sede en el norte del Valle de Aburrá, pues se necesitaba una máquina tipo oruga para remover tierra con restos de pintura, los cuales hacían que se mantuvieran puntos de calor.

La conflagración produjo una fumarola que se divisaba en todo el norte del área metropolitana y afectó no solo la empresa de pinturas sino un parqueadero contiguo donde funcionaba una fábrica de estibas y la finca siguiente.

Por fortuna, no se presentaron personas heridas ni víctimas mortales. Un albergue de animales que ha funcionado en el sector tampoco tuvo daños.

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