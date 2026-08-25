Murió Javier Giraldo, el sacerdote jesuita que documentó décadas de violencia y desapariciones en Colombia

Giraldo había sufrido hace unos días un accidente casero que lo mantenía recluido en un centro médico. Dedicó buena parte de su vida a escuchar, acompañar y documentar a quienes quedaron atrapados en medio de la guerra. Durante décadas recorrió territorios marcados por la violencia, recogió testimonios y reconstruyó historias que, de otro modo, habrían podido quedar sepultadas por el silencio.

El padre Javier Giraldo falleció en la mañana de este martes 25 de agosto de 2026, según pudo confirmar EL COLOMBIANO con fuentes cercanas al sacerdote jesuita, una de las voces más persistentes y reconocibles en la defensa de las víctimas del conflicto armado en Colombia.

El sacerdote fue cercano a sectores de la izquierda del país.



Por eso, el excandidato presidencial y senador Iván Cepeda, dijo en X: “Javier Giraldo, sacerdote jesuita, defensor de derechos humanos, y un ser de enorme estatura ética, vivirá por siempre en nuestra memoria. Su vida y compromiso con el amor al pueblo nos guían”.

Su trabajo no se limitó a registrar los hechos. El sacerdote convirtió la memoria de las víctimas en una forma de resistencia y asumió, incluso en los momentos más difíciles, la tarea de poner nombres y rostros a quienes sufrieron asesinatos, desapariciones, desplazamientos y otras violaciones de los derechos humanos. Hasta el final de sus días permaneció ligado a esa búsqueda.

A comienzos de este año, en un episodio bien recibido por unos y rechazado por otros, tuvo la entrega de los restos óseos del exsacerdote y guerrillero Camilo Torres Restrepo, una figura que también marcó profundamente la historia política y social de Colombia.

La muerte de Giraldo cierra la vida de un hombre que durante décadas estuvo en el centro de algunas de las discusiones más dolorosas del país.

Su voz, muchas veces incómoda para los poderes de turno, estuvo acompañada por una convicción: que detrás de las cifras de la guerra había personas, familias y comunidades cuyas historias merecían ser contadas.

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