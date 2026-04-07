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Más de 2.100 cámaras ya están conectadas: así puede integrar las suyas al sistema de seguridad de Antioquia

El Nodo Departamental cuenta con casi 4.000 cámaras en las nueve subregiones.

  • Desde el Nodo Departamental se controlan las cámaras de seguridad de los municipios de Antioquia. FOTO Julio César Herrera.
    Desde el Nodo Departamental se controlan las cámaras de seguridad de los municipios de Antioquia. FOTO Julio César Herrera.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 1 hora
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Con el fin de mejorar la cobertura en materia de seguridad, la Gobernación de Antioquia ideó una estrategia conjunta con el sector privado que bautizó con el nombre de “Integración a Terceros”, una iniciativa que consiste en ahondar esfuerzos para tener la mayor cantidad posible de cámaras de videovigilancia a lo largo y ancho de las nueve subregiones del departamento.

Actualmente, el Nodo Departamental de Seguridad cuenta con casi 4.000 cámaras: unas propiedad de la gobernación y otras pertenecientes a la comunidad, quienes las han vinculado al sistema. Es así como se puede garantizar un mejor despliegue en zonas críticas.

“Es una estrategia que venimos desarrollando en el marco de la implementación de la Tasa Especial de Seguridad en el departamento de Antioquia. Consiste en incorporar a la estrategia departamental de seguridad y convivencia ciudadana a través de los sistemas de videovigilancia, que el sector privado, las personas que tengan cámaras en sus residencias, en los comercios, en las empresas, en las industrias, puedan incorporar esas cámaras a la estrategia departamental de seguridad en el marco de la videovigilancia”, dijo el director de Planeación y Administración de la Seguridad, Antonio José Salazar López.

Lea más: Con 3.700 cámaras se vigila la delincuencia de todo Antioquia

Hay dos maneras de hacer parte de esta nueva estrategia: integrar al Nodo Departamental cámaras de videovigilancia que ya estén instaladas y en funcionamiento, o donar nuevos dispositivos para incorporarlos al sistema. Con esto, y de acuerdo con la Gobernación, se pretende optimizar recursos que puedan ser invertidos en otros campos y necesidades.

El primer paso consta de una articulación entre la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del departamento y las administraciones municipales. Una vez las alcaldías den el aval, la Gobernación procede a vincular viviendas, fincas, empresas, comercios y entidades públicas o privadas de los territorios, que tengan en sus instalaciones cámaras externas.

Los interesados en hacer parte del Nodo de Seguridad deben contar con un sistema de videovigilancia con conexión a internet, y además, verificar en primer lugar si sus dispositivos son compatibles para realizar la integración a la gobernación. Después, deberán diligenciar un formulario por medio del cual recibirán toda la asesoría necesaria para la vinculación de sus equipos al sistema departamental.

“La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz se encarga del proceso técnico de integración al Nodo Departamental de Seguridad, así como del licenciamiento necesario y el apoyo en el monitoreo de las cámaras vinculadas. Por su parte, los ciudadanos mantienen la propiedad y el mantenimiento de sus equipos, garantizando así un modelo de corresponsabilidad”, expuso la gobernación a través de un comunicado.

Entérese: Combo en Medellín tiene hasta red propia de cámaras de seguridad

Por su parte, Jhon Alexánder López, jefe de Desarrollo Social y Comunitario de Santa Bárbara, expresó: “La invitación para todos nuestros comerciantes y habitantes de nuestro municipio es que nos abran las puertas, que llegue esta estrategia, que la implementemos en nuestros negocios y en nuestros locales para que así se haga una muy buena relación a la hora de necesitar el tema de seguridad”.

Cabe aclarar que la visualización de las cámaras solo se lleva a cabo con fines investigativos y de seguimiento, y con total confidencialidad para proteger la privacidad de las personas que deseen sumarse a la iniciativa.

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