El 87% de los empresarios cree que Urabá va por buen camino tras inicio de Puerto Antioquia

Urabá se consolidó como una de las regiones del país con más optimismo para el futuro. Cuatro meses después de la entrada en operación de su primer puerto moderno, y con más proyectos similares avanzando, los empresarios consideran que el territorio tiene buenas perspectivas, a pesar de los desafíos que mantiene.
Esta percepción quedó retratada en una reciente encuesta realizada por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la fundación alemana Konrad Adenauer Stiftung, en la que el 87% de las empresas asentadas en esa región antioqueña consideraron que esta va por buen camino. Ese optimismo sobresale en el país, mostrándose 22 puntos porcentuales por encima de la percepción en el departamento y 27 puntos porcentuales arriba del optimismo de Colombia.
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Según el sondeo, esa buena percepción del futuro está principalmente atada a las perspectivas económicas del Urabá, impulsada por la noción de los empresarios de que, tras la entrada en operación de Puerto Antioquia, habrá una economía en auge.