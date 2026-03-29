Combo en Medellín tiene hasta red propia de cámaras de seguridad

Un grupo armado del noroccidente de Medellín montó su propia red de cámaras de seguridad para ejercer control en las calles de un barrio. Como si se tratara de una empresa de vigilancia, y ante la vista de los vecinos de un barrio de la comuna Doce de Octubre, los ilegales desplegaron en varios puntos del territorio cámaras para controlar y vigilar de cerca quién entra y sale de la zona. Pese a que desde hace varios meses los habitantes del sector vienen pidiendo con insistencia la intervención de las autoridades, denunciando estar cansados de un sistema de extorsiones e intimidaciones, el caso se hizo público en días recientes, luego de que la concejala de Medellín, Claudia Carrasquilla, exdirectora contra el Crimen Organizado de la Fiscalía, denunciara la situación e instara a la Policía, la Fiscalía y la Alcaldía a no dejar solos a los habitantes. Lea también: Se conoce video de ataque sicarial en Medellín que dejó dos muertos A manera de agravante, la corporada advierte que, aunque desde múltiples entes ya se tiene desde hace buen tiempo conocimiento de la existencia de una plaza de vicio en la zona, serían pocas las acciones de fondo que se han emprendido para restablecer el orden en el territorio, en el que hasta los policías del cuadrante han sido víctimas de asonadas cuando intentan detener a los violentos.

La banda en cuestión aparece identificada como El Polvorín y, según las denuncias ciudadanas, estaría integrada por al menos 60 personas, al mando de un cabecilla identificado como alias el Zurdo. La banda no solo se dedicaría a la venta de estupefacientes, sino que tendría una amplia gama de formas de extorsión que tienen asfixiados a los habitantes del barrio. En el caso de los tenderos, las extorsiones incluyen presiones para comercializar productos específicos y pagos que oscilarían entre $1 millón y $5 millones para poder funcionar. Le puede interesar: Así es como las bandas criminales cobran los rescates y hacen sus “vueltas” con criptomonedas De igual forma, a los residentes del sector les harían cobros periódicos para permitirles parquear sus vehículos en vía pública y también presiones para comprar unas boletas, de entre $600.000 y $1 millón, cuyos recursos serían empleados para financiar sus actividades ilegales.