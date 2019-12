Más de un siglo de campañas de amor por Medellín

ÓMAR URÁN ARENAS

Sociólogo y docente de la Universidad de Antioquia

ANÁLISIS

Transformación urbana y civismo van de la mano

Impulsar a la ciudad fue la forma que encontró la burguesía local de los siglos XIX y XX para darle una relevancia nacional en un momento en el que históricamente las ciudades secundarias eran de muy poca importancia respecto a Bogotá. Esa búsqueda de identidad es la búsqueda también de un reconocimiento que no obtuvo Antioquia en general hasta el siglo pasado, porque si uno revisa la historia de Colombia en el siglo XIX, las menciones al departamento son mínimas, prácticamente no existía, como sí lo hacían Popayán, Cartagena y Tunja. Entonces, lo que se buscaba era volver un pueblito pequeño en un territorio significativo, lo que implicó un gran esfuerzo de la élite paisa por traer ingenieros del extranjero y empezar a planificar la ciudad. Detrás de ese inicial espíritu está, por ejemplo, la Escuela Nacional de Minas, que formó a los primeros ingenieros locales, quienes a su vez hicieron los primeros planes reguladores de Medellín, como el Plano futuro Medellín 1910, con el que la ciudad empezó una escalada de planeación mucho antes que otros lugares del país porque incorporó conceptos modernos de gestión urbana. Así, para la segunda mitad del siglo XX Medellín había incorporado una masa crítica de ingeniería, y esa es una demostración fundamental de la intervención de una burguesía que empezó a construir su territorio, cosa que por ejemplo en Bogotá se dio de manera más espontánea. Ahí también se podrían encontrar entonces las raíces del espíritu cívico por la capital paisa, que nace del deseo de la burguesía por mantener un territorio organizado, pero que coincidía con un contexto en el que el Estado era muy débil, por lo que debían ser ellos mismos quienes impulsaran esas transformaciones. En la década de los 80, con el auge de la violencia, se aboga nuevamente por el resurgir de este espíritu cívico, que ya no buscaba únicamente la participación de la élite, sino que a partir de campañas masivas como Quiero a Medellín buscaron hacer partícipes a los ciudadanos alrededor de tres ejes: quiérela, cuídala y respétala, porque esa ciudad que un siglo atrás era ideal y ya estaba construida, ahora había que mantenerla.