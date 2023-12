Juan Manuel Restrepo y Mónica Suárez no pueden escuchar cómo suena un “te amo”, aunque se lo hayan expresado mil veces el uno al otro. Su amor no es sonoro, pero los embarga de una forma tan genuina como única. El pasado jueves 14 de diciembre lo sellaron con un beso y se sonrojaron porque los estaban mirando. No oyeron los aplausos ni la algarabía de quienes celebraron su matrimonio civil, uno de los pocos de dos personas sordas que se han hecho en Colombia y el primero en Antioquia.

Desde las 5:00 p.m., familiares y amigos se congregaron en la Notaría Tercera de Bello, donde se hizo la ceremonia civil para cumplir el sueño de los novios de casarse como lo hace cualquier ciudadano oyente. El evento no fue de poca importancia: representa la lucha por la inclusión y la igualdad en medio de una historia de rezagos en materia de derechos para la población con discapacidad.

Allí, sentados uno al lado del otro, Juan Manuel y Mónica pudieron entender todo lo que decía el notario Mauricio Gómez, quien presidió la ceremonia. Detrás de él y frente a ellos estaba una pantalla que proyectaba a la intérprete que convirtió en señas las palabras protocolarias de la unión y, a su vez, tradujo a palabras lo que ellos decían por medio de señas.

Así, supieron cuándo entregarse las argollas, cuáles son los derechos y deberes que tienen como pareja casada y cuándo darse el beso de rigor que les causó tanta pena, mientras familiares lloraban y reían al mismo tiempo.

“Es la primera vez que en estos tres años de carrera notarial me toca celebrar un matrimonio de personas con discapacidad auditiva, fue una ceremonia conmovedora y bonita, el lenguaje universal es el amor y no hay limitación alguna para contraer matrimonio”, dijo el notario Gómez, quien estaba tan emocionado que hasta preparó un pequeño brindis tras casarlos.