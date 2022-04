Cuando conoció el reporte, ella no dudó en traérselo a Medellín, donde le inició un proceso de recuperación que incluyó la adaptación de una carretilla o caminador, con el cual Rayo ahora puede desplazarse sin dificultad por los espacios de su albergue en Caldas.

Cuenta Claudia Castrillón, una protectora de animales de Medellín, que entre sus mascotas hay un perro criollo de nombre Rayo que fue rescatado prácticamente de una tumba en Cali, donde lo habían golpeado y enterrado vivo, por lo cual el canino perdió la movilidad y estuvo a punto de morir si no salvan a tiempo.

Otro milagro similar lo logró Alexandra Ramírez, del hogar Canes Guerreros, que funciona hace tres años en el corregimiento San Cristóbal, especializado en albergar animales de manejo especial (conocidos como potencialmente peligrosos). Ella fue hasta Frontino para traerse una Pitbull llamada Kira, que no podía caminar y que pese a ello los dueños (una pareja de consumidores de drogas) la usaban para sacarle crías y comerciar con ellas. “Con la venta de los cachorros financiaban su consumo, un aberrante de abuso del animal”, cuenta Alexandra, que ha ido hasta Barranquilla, Santa Marta y La Guajira a traer animales maltratados para darles nueva vida.

Afirma que los viajes de rescate los costea con sus recursos y los de otras personas que la apoyan en su causa. “La última vez que fui a Barranquilla me traje siete perros”, dice.

Estos ejemplos son una muestra de que en Medellín las cerca de 130 fundaciones animalistas que existen no solo salvan las mascotas en abandono de la ciudad sino que también acogen las de otras ciudades, especialmente de la costa Atlántica, donde los casos de maltrato y abandono son comunes y, en muchos casos, degradantes. Este papel de la capital antioqueña como buen samaritano ha creado un efecto que algunos animalistas consideran adverso, pues en la Costa las alcaldías no asumen su obligación de invertir recursos para socorrer sus propios animales.

Silvia Ospina, una de las rescatistas más reconocidas de la ciudad, afirma que se volvió costumbre que ya no envíen dos o tres animales sino camionados. “En la costa, por el clima caliente, los gatos se reproducen más veces al año, son miles los abandonados en las calles, y al principio mandaban tres o cuatro gatos en un guacal, pero ahora mandan camiones llenos, muchos mueren en el camino, otros vienen enfermos y lo peor es que allá no cumplen su obligación de cuidarlos porque saben que acá encuentran quién los acoja”. Dice que lo ideal sería poder ayudar a todos los animales, pero advierte que si la misma Perla (hogar de acogida de la alcaldía de Medellín) está sobrepoblada, es complicado salvar mascotas de otras partes cuando no se alcanza a cubrir los de la misma ciudad.

En contraste, Paola Pineda, de la Fundación Donatón por los Animales, que realiza jornadas de recolecta de concentrado para repartir entre fundaciones y albergues, sostiene que los animales no saben de regionalismo y simplemente si sufren hay que ayudarlos.

“A los de la costa, por el maltrato que reciben, es a los que más habría que ayudar. No es fácil, porque ellos tienen hemoparásitos que contagian a las mascotas de acá y debe hacerse con mucho cuidado. Ellos duermen en la playa y no pueden beber agua del mar, sufren mucho en las calles”.

Añade que ayudarlos es compartir un poco de lo que tiene Medellín, donde hay una política pública de asistencia animal, que realiza jornadas de esterilización y adopciones y hay más de cien fundaciones luchando por su bienestar n