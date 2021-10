Tras reunión fallida, bomberos Medellín mantienen convocatoria a movilización

Tras la confusión, relató Giraldo, Cadavid intentó reprogramar la reunión para el 27 de octubre (justo cuando se cumplirá la manifestación), a lo que los bomberos citados le respondieron que asistirían una vez finalizada la protesta planeada para las 9:00 a.m.

Siguiendo con su relato, Giraldo indicó que 15 minutos después de la hora pactada y de forma imprevista se cambió el lugar de reunión para el piso 12 de la Alcaldía. No obstante, cuando por fin pudieron llegar a llí , los recibió Cadavid indicando que la reunión ya no se podría hacer pues, según él, los bomberos llegaron tarde.

No obstante, desde el 25 de octubre, la Administración había coordinado en horas de la tarde otra reunión con algunos de los rescatistas organizadores de la movilización social ya que estos no se sienten representados por su sindicato ni respaldados por Anabom.

Qué dice Cadavid

Consultado por EL COLOMBIANO, Misael Cadavid señaló que el 25 de octubre fue contactado por el secretario de Gobierno quien le solicitó que, como presidente de Asobomberos, le ayudara a gestionar una reunión con los rescatistas organizadores de la manifestación pese a que él mismo admite que Asobomberos no tiene injerencia en el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín

“Yo les dije: ‘el secretario de Gobierno quiere reunirse con ustedes para mirar cuál es la problemática del Cuerpo de Bomberos Oficial de Medellín”, relató Cadavid.

Cadavid reconoció que por sus obligaciones como médico llegó 20 minutos tarde al encuentro, y cuando arribó a la Secretaría de Gobierno, Restrepo le manifestó que llevaba esperando casi media hora a los rescatistas, y que ya no los podía atender porque tenía otra reunión.

“Yo soy bombero pero voluntario, yo no me gano un peso ahí. Por eso yo andaba en mi consultorio y llegué tarde a la reunión de las 2:30 p.m. Resulta que ellos me llamaron y les dije: suban a la Secretaría de Gobierno, que el secretario los está esperando, pero ellos se fueron para otro lado”, agregó.

Cadavid recalcó en que no tiene nada qué ver con el Cuerpo de Bomberos de Medellín y que su presencia en la reunión solo fue como un favor que hizo como presidente de Asobomberos Antioquia.

Consultada sobre el mismo caso, desde la Alcaldía de Medellín informaron que la única reunión de la que se tiene conocimiento en la que se trató la problemática del Cuerpo de Bomberos de Medellín, fue la realizada en horas de la mañana con miembros de Anabom.

La manifestación continúa

Por ahora, la manifestación de este miércoles se mantiene en firme. La marcha pacífica comenzará en la estación Libertadores, en el barrio Sagrado Corazón, luego tomará la calle Ayacucho y buscará la avenida del Ferrocarril hasta llegar a La Alpujarra