Quintero a Duque: No se meta en la campaña de Medellín, yo no me meto en su gobierno

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, le respondió este miércoles al presidente Iván Duque, luego de que este opinara sobre las declaraciones del mandatario local en contra del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, al que calificó de "cartel" y "mafia" en un publirreportaje en la revista Semana.

"Siempre he tratado de manejar las relaciones institucionales con el Gobierno Nacional, a pesar de que ha habido mejores momentos, vamos a tratar de mantener las relaciones institucionales, porque los gobiernos locales necesitan a los nacionales y viceversa. ¿Qué le pediría yo al presidente Duque? Que no se meta en política, que no se meta en la campaña (revocatoria) de Medellín, que yo no me le estoy metiendo en la campaña nacional ni estoy hablando de él ni de sus resultados”, aseguró Quintero en entrevista con Blu Radio.

El pasado lunes, el Presidente salió en defensa de los empresarios del GEA y, sin mencionar a Quintero, se refirió a sus declaraciones en Semana como “matoneo político”.